In Ostern war auch schon einmal mehr Ostern drin oder? Ostern, das war bisher Weihnachten auf Gras, also nicht das Rauschmittel, sondern das Grüne im Garten. Selbst wer nicht gläubig war, wertschätzte das Fest, die Bräuche, das Essen, das Zusammensein mit der Familie. Es war das Beste aus beiden Welten, was da zusammenkam, das Beste aus der religiösen Welt und der anderen Welt da draußen, die wir salopp Alltag nennen könnten. Wir klaubten uns von hier und dort zusammen, was uns gefiel und wir nahmen reichlich. Vielleicht hat ja Sebastian Kurz den Spruch mit den beiden Welten fürs Regierungsprogramm gar nicht erfunden, vielleicht war er immer schon da. Oder aber der Kanzler hat ihn tatsächlich erfunden, ihn verkauft oder hergeborgt und sich nur die Rechte an der Zweitverwertung gesichert, was weiß man heutzutage schon sicher?

Jedenfalls erlebte ich diese Ostern Bilder, wie ich sie zuvor noch nie gesehen hatte und ich bin ja nicht erst gestern auf die Erde geplumpst. Viele dieser Bilder hatten mit Einsamkeit zu tun. Der Papst mutterseelenallein im Petersdom, Andrea Bocelli mutterseelenallein vor und im Mailänder Dom wie er das „Ave Maria“ singt, Kardinal Christoph Schönborn so gut wie mutterseelenallein im Stephansdom. Ich muss gestehen und das klingt vielleicht jetzt etwas dramatisierend: Ich fand das schöner, wuchtiger, fokussierter als sonst. Dieses riesige Haus, das ohnehin jeden kleinmacht, darin der alte Mann, ganz vorne, winzig, am Altar, etwas gebückt schon, aber stark und entschlossen in seinem Auftreten und in seinem Willen. Die Fotos der Gläubigen auf den Kirchenbänken, keiner in echt da, der hustete, falsch sang, sich mit teurer Kleidung aufplustern wollte. Das Wenige machte mehr Eindruck.

Schönborn hielt eine imposante Rede, er sah in die TV-Kamera, nicht zu den Gläubigen, die ohnehin fehlten, er wirkte wie eine Fernsehprediger, was er im Grunde genommen auch war, und er malte den Bildschirm mit starken Bildern aus. Der Kardinal erinnerte an das Feuer vor 75 Jahren, als das Dach des Stephansdomes in sich zusammenstürzte und die Riesenorgel brannte. „Der Dom weinte, und die Menschen weinten,“ sagte er. „Und dann sei Kardinal Innitzer gekommen und habe die Menschen getröstet und nüchtern gesagt: „Na, wir werden ihn halt wieder aufbauen müssen‘“. Es war eine geschickt gewählte Erzählung. Auch Österreich werden wir jetzt wieder ein Stück weit aufbauen müssen. Und vorher werden wir natürlich viel mulchen müssen, schon in den nächsten Tagen, jetzt wo die Bauhäuser wieder ihre Tore und ihre Herzen öffnen.