Dem Eurofighter widmete sich gestern auch die SPÖ. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil lud zur Pressekonferenz ins „Rote Foyer“ und nahm sich Parteichefin Pamela Rendi-Wagner als Verstärkung mit, ohne zu wissen, ob sie eine sein würde. Doskozil war da und gleich auch wieder weg. Ihm fiel nämlich ein Kugelschreiber zu Boden, er bückte sich, Rendi-Wagner bemerkte es nicht, wenn sie sich in der SPÖ halten will, muss sie aufmerksamer werden. Jedenfalls blickte sie nach links, was bei den Roten in letzter Zeit wieder ganz gern gesehen wird, schaute aber ins Leere, denn Doskozil suchte am Boden gerade seinen Kuli. Kurze Verwirrung, dann tauchte der Panda vom Neusiedler See auf, gerade dass sich die beiden nicht in die Arme fielen, weil man sich doch einige Zeit aus den Augen verloren hatte.

Zum Eurofighter hat Doskozil einiges zu sagen, er hatte ja Airbus wegen Betrugs angezeigt, nicht in Österreich wohlgemerkt, sondern in den USA. Er habe in den Jahren 2016 und 2017 „kein Vertrauen in das Justizministerium“ gehabt, erklärt er, die roten Netzwerke dürften doch nicht so engmaschig sein wie Sebastian Kurz vorgibt zu denken. In jedem anderen Land der westlichen Welt wären uns in den Minuten danach die „Eilt“-Meldungen nur so um die Ohren geflogen, es hätte den ganzen Tag lang hitzige Debatten gegeben und man hätte in der Geschwindigkeit gar nicht so viele runde Tische furnieren können, wie man gebraucht hätte, um die Vielzahl an Diskussionen über diesen Vorwurf abarbeiten zu können.

Aber in Österreich? Ja mei, da unterstellt halt ein Spitzenpolitiker dem Justizministerium einer Regierung, der er selber angehörte, ein bisserl was zu unterdrücken, auf die lange Bank zu schieben, unter den Teppich zu kehren, oder ein Haucherl korrupt zu sein, aber was ist da schon groß dabei, es geht ja nur um 55 Millionen Euro, mein Gott? Wie in einer „Bananenrepublik“ sei das gewesen, sagt Doskozil und wieder ist es in hohem Maße unfair den Bananen gegenüber, in einem Atemzug mit dieser Republik genannt zu werden.