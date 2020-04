Jedenfalls gestern war es soweit, plötzlich hatten alle einen neuen triftigen Grund um rauszugehen, denn gestern sperrte McDonald’s auf. Also eigentlich sperrte er nicht auf, sondern er öffnete eine Luke, ein Fenster zum Hof wie die Cineasten vielleicht eher sagen würden, und über dieses Fenster zum Hof wurde Essen gereicht. Sackweise.

Die Österreicher, gut genährt, aber trotzdem hungrig und durstig nach Wochen im verschärften Arrest, stürmten das Food aber so was von Fast, dass man direkt Angst bekommen konnte selber nichts mehr zu kriegen, auch wenn man gar nichts wollte. Nach Engpässen bei Klopapier und Germ droht nun der Burgernotstand, es geht immer noch eine Stufe absurder in diesem Land. Überall gab es lange Staus vor der Essensausgabe, sogar der Verkehrsdienst im Radio warnte, manche Blechkolonne war bis zu einem Kilometer lang. Eine Stunde und mehr benötigte man in vielen Filialen, man wartete sich zum Laberl, ehe man eines in die Hände gedrückt bekam, wobei gedrückt ein guter Begriff ist, denn das passt zur Ware. Weil Zeit etwas ist, das derzeit nichts kostet, blieben die meisten geduldig, es wurde matt gehupt, wenn sich wieder jemand nach vorne schwindelte. Ein paar Mal kam die Polizei. Aber so ist das halt bei Mittagessen in Österreich.

Mit dem Fahrrad, einem Schlauchboot, einem Dixie-Klo, einer Badekabine oder gar zu Fuß darf man nicht zum McDrive, nur damit ich dieses Rätsel auch noch auflösen darf. Es muss schon etwas sein, dass auf einer Fahrbahn bewegt werden darf und einen Motor besitzt, so steht es tatsächlich in den Hausregeln. Aber probieren kann man natürlich alles. Etwa hinradeln (oder reiten), Motorengeräusche nachahmen, „brbrbrbr“, sagen „Moment, ich stelle nur kurz den Motor ab“, bestellen, vorfahren, also vorgehen bis nahe ans Fenster zum Hof, „brbrbrbr“, fertig. Leider wird man von Kameras gefilmt, fliegt also auf. Aber wir sind natürlich in Österreich. Etwas ist ausdrücklich verboten, also ist es ausdrücklich erlaubt. Gestern kamen ein paar Hungrige tatsächlich mit dem Radl, selbstredend bekamen sie Ware ausgehändigt. Alles andere wäre auch etwas mäcwürdig gewesen.

Nach dem Aufsperren der Baumärkte ist das Fenster zum Hof unser zweiter Schritt in Richtung Normalität. Man könnte jetzt einwenden, dass es für ein Kulturland wie Österreich vielleicht schmückender wäre, wenn es Festspiele gäbe statt Festessen, aber wenn man fest isst, dann ist das ja auch eine Art Event und schon ist wieder alles im Lot. Mitte Mai sperren dann die restlichen Gastro-Lokale auf, man darf ungeschützt rein, auf Dauer wäre es auch mühsam gewesen, mit Maske zu trinken und zu essen. Vor allem bei Backerbsensuppen.