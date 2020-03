Auch Gernot Blümel hat derzeit wenig Zeit. Während die halbe Welt darüber spekulierte, ob er tatsächlich einen Knackarsch hat oder nur eine ortsübliche Kehrseite, wurde der Finanzminister Montagfrüh Vater, es ist sein erstes Kind, das Wiener Wahlprogramm zählt nicht. Partnerin Clivia Treidl brachte ein gesundes Mädchen zur Welt, es heißt Josefine. Mehr will das Paar nicht verraten, kein Geburtsgewicht, keine Größe, auch nicht, ob Sebastian Kurz bei der Geburt dabei war oder sie der Einfachheit halber gleich selber durchführte, seit dem Auftauchen des Corona-Virus ist er ja ein Kanzler für alle Lebenswelten.

Den Finanzminister hielt es nicht lange am Wochenbett, gestern bereits war er in eine Telefonkonferenz mit den 27 EU-Finanzministern, der Spitze der Europäischen Zentralbank und der EU-Kommission verstrickt. Es ging um die Frage, ob wegen der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Epidemie der Stabilitätspakt gelockert werden soll. Blümel sprach sich dagegen aus, weil sich auch die meisten anderen dagegen aussprachen, blieb die Diskussion eher einseitig. Man kam trotzdem überein, am 16. März weiterzureden, vielleicht bildet sich in der Zeit bis dahin jemand eine andere Meinung. Es sei wichtig, dass wir „unsere Hausaufgaben machen“, sagte Blümel, „und weiterhin auf einen stabilen und nachhaltigen Budgetkurs setzen“. Ich finde es reichlich übertrieben, dass er mit Josefine schon „Hausaufgaben“ machen will. Mein Gott, die Kleine ist erst drei Tage alt.

Sie wird ihren Papa auch in der nächsten Zeit nicht ständig um sich haben, was ein Glück sein kann, aber nicht muss. Schon in Sichtweite der Niederkunft hatte Blümel angekündigt, das Angebot eines Papamonats bedauerlicherweise ausschlagen zu müssen. „Ich fürchte, das geht sich in dieser Situation mit dieser beruflichen Herausforderung nicht aus“, sagte er. Frauen hören so etwas gerne, bei ihnen wird in der Regel weniger Bedacht auf „berufliche Herausforderungen“ genommen, aber am Frauentag am kommenden Sonntag werden wir uns ihre Sorgen und Nöte anhören, für so etwas muss einmal im Jahr Zeit sein.

Seit 1. September 2019 hat man in Österreich einen Rechtsanspruch darauf, ein Monat bei seinem Kind bleiben zu dürfen, eine Art unbezahlte Auszeit, vom Staat gibt es 700 Euro dafür. Blümel hätte es wenigstens so lösen können wie Heinz-Christian Strache, der seinen Papamonat im Jänner 2019 als „ein Geschenk“ bezeichnete, allerdings in dieser Zeit mehr Termine absolvierte als im Rest des Jahres, Ibiza vielleicht ausgenommen.