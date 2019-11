1.200 Euro für alle? Da gibt es noch 5 Haken

92 Milliarden Euro jährlich: So viel würde es laut Berechnungen kosten, allen Staatsbürgern das Grundeinkommen von 1.200 Euro monatlich auszuzahlen. Das ist etwas mehr, als der gesamte Bundeshaushalt 2019 umfasst.

Finanzieren will dies Initiator Peter Hofer mit einer „Finanztransaktionssteuer“ in Höhe von 0,94 Prozent. Jedes Mal, wenn irgendetwas gekauft oder verkauft wird, müssten also 0,94 Prozent des Betrags an den Staat gehen. Hofer rechnet vor, dass sich so über 190 Milliarden Euro pro Jahr einnehmen ließen - Ökonomen kritisieren die Rechnung im “Standard” jedoch als “nicht nachvollziehbar”.