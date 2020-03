Hoppala des Tages: So etwas kann schon einmal passieren. In Tschechien wurde nun ein Transporter aus China abgefangen, der 680.000 Schutzmasken und ein paar Tausend Beatmungsgeräte geladen hatte, in Polen ein Lastwagen gestoppt, der 23.000 Masken mitführte. Die Fuhre war für Italien bestimmt und wurde dort dringend erwartet, schreibt „La Repubblica“. Die Tschechen hatten andere Pläne und verteilten flugs einen Teil der in die Hände gefallenen Ladung an Spitäler des Landes. Ein bedauerlicher Fehler sei das gewesen, bekundete die politische Führung des Landes treuherzig, nach einem Aufschrei werde man die Masken aber unverzüglich in den nächsten Tagen an Italien liefern. Man merkt in diesen Tagen, dass es sich beim europäischen Gedanken tatsächlich nur um einen Gedanken handelt.

EUxit des Tages: Was macht eigentlich die EU beruflich so? Sie macht in Bürokratie. Statt überall auf der Welt rasch und koordiniert Schutzkleidung und medizinisches Gerätewerk einzukaufen, tut das inzwischen jedes EU-Land auf eigene Faust. Heute etwa landete eine AUA-Maschine mit Masken und Beatmungsgeräten aus China in Wien. Aber Heureka, nun hat die EU-Kommission ein „beschleunigtes gemeinsames Beschaffungsverfahren eingeleitet“. Schon „Anfang April“ könnte der Ankauf von Schutzkleidung starten, selbstverständlich die „Genehmigung der Mitgliedstaaten vorausgesetzt“. In zwei Wochen geht es dann aber richtig los. „Darüber hinaus legt die Kommission eine Kommissionsempfehlung zu den Konformitätsbewertungs- und Marktüberwachungsempfehlungen im Zusammenhang mit Covid-19 vor“. Was das heißen soll? Einweg-Gesichtsmasken dürfen auch angekauft werden, wenn sie nicht die „CE-Kennzeichnung“ aufgedruckt haben. Irgendwo im Eck liegt das Virus und hält sich den Bauch vor Lachen.

Gardemusik des Tages: Der Hadern „I am from Austria“ treibt seit jeher vielen Menschen Tränen in die Augen, bei den einen sind es Tränen der Rührung, bei den anderen Tränen der Pein. Rainhard Fendrich hat das Lied eigentlich unter dem Eindruck der Waldheimjahre geschrieben, es gilt als Österreichs heimliche Nationalhymne, aber schon die tatsächliche kann nicht jeder gut leiden. Die Wiener Polizei fährt jetzt jeden Abend um 18 Uhr durch die Straßen und beschallt Quarantäne-Geplagte mit Austro-Pop. In den sozialen Medien wurde das am Wochenende heftiger debattiert als Klopapier und das mag was heißen. Am Samstag fuhr ein Polizeiauto vor den Hochhaustürmen in Alt Erlaa vor und spielte „I am from Austria“, Hunderte sagen mit, johlten, jaulten, pfiffen vor Begeisterung, klatschten. Wie soll ich jetzt sagen, aber beim Video dazu schmilzt das Eis von meiner Seel` wie von an Gletscher im April.