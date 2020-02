Yogamatten raus, Peter Kaiser ist da. Der Kärntner Landeshauptmann, dem sich die Hilferufe aus der Bundespartei nach ihm als rettenden Engel wohl noch zu schalmeienhaft anhören, kämpft nun mit Harfenklängen gegen Wien an. Gestern startete er seinen eigenen „Podcast“ namens „Kompass“, wobei man dazu sagen muss, dass er „Podcast“ in dem 13.51 Minuten langen Clip eher wie „Bootcast“ ausspricht, die Kärntner sind eben wirklich alle nahe am Wasser gebaut. Ich höre Kaiser schon auf der Romantikterrasse des Strandbades Maiernigg zu seinen alten SJ-Spezis sagen: „Hurchts, i hob jetzt a an Bootcast“. „Voll geil“, könnte einer aus der Runde antworten: „Oba sog Mankale, wie vüll PS hot denn dei Außenborder leicht?“

Am Wochenende war Kaiser noch am Villacher Fasching, selten ein Ort von Schalmeien und sanften Harfenklängen, aber wer in Kärnten dauerhaft bestehen will, muss das Beste aus mindestens zwei Welten in sich vereinen, wieder so etwas, wo Sebastian Kurz ein Visionär war. Richard Lugner und sein „Zebra“ trabten an, Heinz-Christian Strache ebenfalls, begleitet von „DAÖ“-Gründer Karl Baron, gemeinsam traf man auf FPÖ-Chef Norbert Hofer. Straches Nachfolger und sein künftiger Parteichef im Fasching vereint, Villach war nicht ganz Ibiza, aber die Richtung stimmte.

Auch Pamela Rendi-Wagner reiste an, vielleicht wollte sie die ersten Exemplare der Mitgliederbefragung gleich persönlich vorbeibringen, eventuell der Einfachheit halber auch schon ausgefüllt. Man sieht sie auf Bildern gemeinsam mit Peter Kaiser und beide beißen genussvoll in Faschingskrapfen eben genau nicht hinein, minutenlang müssen sie dagestanden sein, die Krapfen mit dem Staubzucker obendrauf, nur vielleicht 20 Zentimeter vom Mund entfernt, man hört die Krapfen richtiggehend betteln und flehen, „bitte macht es kurz und schmerzlos. Oder besser noch, schleichts euch heim nach Klagenfurt oder Wien!“

Beide, also Kaiser und Rendi-Wagner, nicht die Krapfen, strahlen, es gibt bekanntlich nichts Lustigeres im Land als den Villacher Fasching, die Fernsehaufzeichnung dauert in der Regel auch kaum fünf Stunden, das lässt sich leicht aussitzen. Hin und wieder schwenkt die Kamera her und dann muss man sich so abhauen, dass es einem fast von der Bank schleudert, am Faschingsdienstag will das eine Million Österreicher im Fernsehen sehen. Wehe ihr seid nicht gut drauf.