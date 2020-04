Dieser Teufel Corona, heute setzt uns das Virus seine Maske auf. Plötzlich bekommt diese Krankheit eine Symbolik, ein Logo, wenn man so will. Ihr Auftreten wird sichtbar. Natürlich, hinschauen konnte man schon bisher, es gab leergefegte Straßen und Büros, Videotelefonate statt Händeschütteln, aufmunternde Witzclips via WhatsApp statt Küsschen da, Küsschen dort. Da waren auch die schrecklichen Bilder aus Italien, später dann auch aus Spanien, die zynische Unvernunft in den Gesichtern vieler Politiker aus allen möglichen Ecken der Welt und die unzähligen ZiBs mit den unzähligen schlechten Nachrichten. Wir sind und waren nicht im Krieg, auch in Zeiten der Krise sollte man sich einen letzten Rest an sensiblem Umgang mit Sprache, Sprachbildern und Assoziationen bewahren, aber wir wurden beschossen mit Neuigkeiten, das schon, eine übler als die andere.

Nun aber sehen wir die Krise direkt vor unseren Augen. Sie hat ein Gesicht bekommen, eine Maske. Ein seltsames Bild, etwas, das uns verhüllt, öffnet uns die Augen. Der Supermarkt war in den letzten Wochen zu unserem Kaffeehaus, unserem Fitnessstudio, unserem Tennisklub geworden. Ein sozialer Ort, an dem sich Menschen begegnen konnten und die Regierung hatte nichts dagegen, ein seltsamer Satz ich weiß, aber was ist nicht seltsam in diesen Tagen. Der Besuch im Supermarkt, das Hamstern von Reis und Klopapier (in Deutschland gibt es jetzt übrigens tatsächlich den ersten Drive-in dafür), das war ein letzter Rest Konstanz im Leben, auch wenn man im Geschäft keinen kannte, den man da traf oder sah.

Ab heute tragen alle Masken, ab dem kommenden Montag sind sie Pflicht, wir anonymisieren uns. Wir werden Einkaufsroboter, die Waren in Wagen legen, zahlen, heimgehen. Das Virus hat uns nicht nur den Alltag genommen, sondern auch viel Würde.