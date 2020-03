Die U-Bahnen sind leer, die Flugzeuge ebenso, in den Stephansdom dürfen keine Touristen mehr, sondern nur mehr Gläubige zum Beten, die Zentralmatura wird verschoben, eventuell in den Sommer hinein. Aber es ist noch nicht alles verloren, Gottseidank haben wir ja Dr. Strache, früher FPÖ-Chef, jetzt Allgemeinplatzmediziner.

Auf Twitter gab Dr. Strache Corona-Ratschläge und ich frage mich jetzt, warum wir glauben, dass die Virusbekämpfung so eine Raketenwissenschaft sein soll, es ist doch alles ganz einfach. Dr. Strache verrät uns zum Beispiel wie wir feststellen können, ob wir erkrankt sind. „Experten aus Taiwan bieten eine einfache Selbstkontrolle an, die wir jeden Morgen durchführen können“, schreibt Dr. Strache und führt dann weiter aus: „Atmen Sie tief ein und halten Sie den Atem für mehr als zehn Sekunden an. Wenn Sie die Untersuchung ohne Husten, ohne Beschwerden, ohne Prallheit oder Engegefühl usw. erfolgreich durchführen, beweist dies, dass keine Fibrose in den Lungen vorliegt, was im Grunde genommen auf keine Infektion hinweist“. Ich finde, er ist bei der DAÖ gut aufgehoben.

Dr. Strache holt sich aber nicht nur Rat bei der Kollegenschaft in Taiwan, sondern auch bei Ärzten in Japan, die zu folgender Therapie von Covid-19 raten: „Nehmen Sie mindestens alle 15 Minuten ein paar Schlucke Wasser“. Schön und gut, werden Sie sich vielleicht jetzt fragen, aber was bringt mir das ganze Geschlabbere? Ganz einfach: „Selbst wenn das Virus in Ihren Mund gelangt ... das Trinken von Wasser oder anderen Flüssigkeiten spült es durch die Speiseröhre in den Magen. Dort angekommen, tötet die Magensäure das Virus ab. Wenn Sie nicht regelmäßig genug Wasser trinken ... kann das Virus in Ihre Luftröhre und in die Lunge gelangen. Das ist gefährlich“.

„Ein paar Schlucke Wasser“ also und das Virus kann sich brausen gehen. Verständlich, dass uns Dr. Strache bittet, diese bahnbrechende Information an „Familie, Freunde und alle Menschen, die Sie kennen“, weiterzusenden. Leider hat er den Schamfu inzwischen gelöscht. Sonst hätte sich Sebastian Kurz heute hingestellt und gesagt: „Wisst´s was? Ich drah die Schulen gar nicht zu. Im Gegenteil, ich sperr noch ein paar Hundert auf und stell überall Wasserkrüge hin. Jeder nimmt ein paar Schlucke Wasser und fertig“.

Ich finde, das ist eine wunderbare Idee.

Alle bisherigen Blogs finden Sie gesammelt unter dieser Adresse

Bisher erschienen

"Happy birthday"

Das Virus und wir

Sternderl schauen

Streicheleinheiten

Ganz große Oper

That's Life

Patsch Handi zam

Rabimmel, rabammel, rabum

Wir sind Virus

Na dann Prost!

Küssen verboten

Unterm Glassturz

Achtung, s´Vogerl!

Olles Woiza, heast oida!

Oblenepp und Stadlerix

Der tut nix

Im Krapfenwaldl

Wohin des Weges?

Es fliegt, es fliegt

Lieber Christian

Ein Leben am Limit

Kurzer Prozess

Hexenjagd am Klo

Ein Land im Fieber

Eine Frage der Ehre

Frühstücken mit Kurz

Von der Lust gepackt

Ein Ball, viele Bälle

Blabla und Wulli Wulli

"Warum steigt's nicht ein?"

"Servas die Buam"

Die Teufelsaustreibung

Romeo und Julia

Strache, "ich war dabei"

Brot und Spiele

It´s my lei lei life!

Der Zug der Zeit

Der Hauch des Todes

... - .-. .- -.-. .... .

Inselbegabungen

Big Bang für einen Big Mac

Auf einen Apfelputz beim Minister

Von Brüssel ins Fitness-Studio

"Es ist alles so real"

"No words needed"

"So wahr mir Gott helfe"

Jedem Anfang wohnt ein Zauberer inne

Fotos:

Weihwasser: Mike Wolf

Eisbär: Daniel Zupanc, Tiergarten Schönbrunn

Regierung: APA, Georg Hochmuth

Leeres Flugzeug: AUA

Leere U-Bahn: "Heute", Helmut Graf

Stephansdom: "Heute", Sabine Hertel