Wenn das ganze Land wieder die Kameras und Teleskope auspackt, nachdem die Sonne untergegangen ist, dann ist wohl wieder Zeit für eine Mondfinsternis.

Seit jeher fasziniert der Erdtrabant die Menschen auf der ganzen Welt. Ein Großteil ist sogar davon überzeugt, dass der Mond unser Leben beeinflusst. So geben nicht wenige Personen an, dass sie bei Vollmond schlechter schlafen oder Stimmungsschwankungen haben. Das der Himmelskörper eine bestimmte Wichtigkeit für uns darstellt kommt nicht von ungefähr. Bereits in Höhlenmalereien ist der Mond immer wieder prominent vertreten. Er soll zum Beispiel für die Fruchtbarkeit der Frau verantwortlich gewesen sein.

Wissenschaftliche Beweise dafür, dass der Mond die Menschen direkt beeinflusst, gibt es nicht. Dass der Erdtrabant die Natur beeinflusst ist jedoch offensichtlich. Ebbe und Flut werden durch unseren ständigen Begleiter bestimmt. Auch Tiere richten sich nach dem Mond. Ob der Mensch tatsächlich eine Verbindung zum Mond hat, bleibt wohl ein Mythos.

Dennoch zieht uns das Ding da oben auf irgendeine Weise magisch an. Deutlich wird das eben zum Beispiel bei einer sogenannten Mondfinsternis. Jedoch ist der Erdtrabant auch da noch klar zu erkennen, im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis, bei der die Sonne eigentlich völlig "verschwindet".

Drei Arten der Finsternis

Bei einer Mondfinsternis blockiert der Schatten der Erde das Sonnenlicht. Dieses wird normalerweise vom Mond reflektiert. Deshalb erstrahlt er auch so in der Nacht, denn eigenes Licht erzeugt er nicht. Üblicherweise sorgt der Erdschatten dafür, dass der Mond zum Beispiel seine Sichelform bekommt. Ist jedoch in der Vollmondphase, dann wird er komplett vom Schatten verdeckt, was für das Himmelsspektakel sorgt.

Hinzu kommt aber noch die Tatsache, dass es drei verschiedene Arten der Mondfinsternis gibt: Die totale, die partielle und die halbschattige Mondfinsternis.

Bei der halbschattigen Mondfinsternis steht der Erdtrabant im "schwachen Schatten" des Planeten. Dabei wird der Mond lediglich schwächer beleuchtet, im Normalfall fällt einem zufälligen Beobachter jedoch kein Unterschied auf.

Eine partielle Sonnenfinsternis hingegen ist schon deutlicher. Dabei wird das meiste Sonnenlicht daran gehindert den Mond zu erreichen. Der Mond wird teilweise schattiert, behält jedoch seine Farbe.

Am spektakulärsten ist die totale Sonnenfinsternis. Hierbei wird der Mond komplett von beschattet. Das Licht der Sonne erreicht unseren Satelliten dann nicht mehr. Dennoch ist der Mond durch das reflektierte Licht der Erde zu sehen. Üblicherweise erscheint er dann rötlich.