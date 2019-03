"Patienten übertragen ihr ganzes Unglück auf ihre Nase"

Wie haben sich die Wünsche der Patienten in den letzten Jahren verändert?

Es ist mehr Mut zu Gesichts-Operationen zu sehen. Bei den Jüngeren dreht sich viel um Lippen, Nase und Wangenknochen. Das hat zugenommen. Wir nennen es Age-Zero-Generation. Alle sehen gleich aus. Die 20-Jährigen wie 30-Jährige und die 40-Jährigen auch. Die Jüngeren versuchen, älter auszusehen, die älteren jünger. Man pendelt sich in der Mitte bei 28 bis 30 ein. Am Körper ginge das nicht so leicht.

Welche Rolle spielen Influencer und Social Media?

Sie haben einen großen Einfluss. Vor allem für die junge Generation, die noch beinflussbarer ist und Unsicherheiten hat oder Menschen, die unzufrieden mit sich sind oder sich in einer Krisensituation befinden.

Wie oft kommt es vor, dass Sie Patienten, die Anzeichen einer psychischen Auffälligkeit aufweisen, zu einem befreundeten Psychiater schicken, wie Sie im Buch erwähnen?

Es gibt zwei Patientengruppen, mit denen man vorsichtig umgehen muss. Die, die wirklich eine psychische Auffälligkeit haben. Das sind 15-20 Prozent. 30 Prozent sind Menschen, die sich in einer in einer momentanen Krisensituation befinden, in der sich die Körperbildstörung manifestiert. Bei denen sagt man eher, sie sollen besser ein wenig warten. Von den anderen gehen die wenigsten zum Psychiater. Die Eigenwahrnehmung ist verzerrt. Man kann nur den Ratschlag aussprechen.

In Ihrem Buch schildern Sie die Schönheits-Operation als Behandlung eines Symptoms? Wo liegt die Ursache?

Meistens in einer eigenen Unzufriedenheit. Natürlich gibt es Menschen, die ein Körperteil stört. Vor einem Besuch in einer Praxis sollte man sich ein paar Fragen stellen: Ziehe ich mich aus der Gesellschaft zurück? Bin ich missmutig? Habe ich komische Bewältigungsstrategien, ziehe mir komische Kleider an? Gibt es Auffälligkeiten im Leben? Mit einer Operation erhofft man sich, dass jede Auffälligkeit weggeht. Das ist natürlich oft nicht der Fall. An sich etwas ändern zu lassen, sollte wohl überlegt geschehen und die richtigen Motive haben – dann ist man hinterher auch zufrieden.

"Studien zeigen, dass die psychischen Probleme nach Schönheits-OPs größer sind als körperliche."

Schönheits-OPs können, wenn man realistische Erwartungen hat, auch glücklicher machen?

In jeder Hinsicht. Das Selbstbewusstsein kann steigen, wenn die Voraussetzungen passen. Sonst würde es das Fach nicht geben. Es kommen aber doch immer wieder Leute, wo man sich denkt: Ich bin der falsche Ansprechpartner. Die zu viel Hoffnung in eine Operation setzen. Wenn Menschen, die wenig Geld haben, sich Kredite nehmen, bereit sind Schmerzen zu ertragen, sieht man, dass Verzweiflung dahintersteht.

Sie erfassen im Gespräch, was die Motive sind?

Wir Chirurgen haben uns immer mit schwierigen Patienten auseinandergesetzt. Wahrscheinlich auch uns zuliebe, damit wir dann keine Probleme haben. Wie im Buch geschildert, versuche ich dabei meine Patienten zu mögen. Zu überlegen, ob man ihnen anders helfen oder wenigstens Verständnis zeigen kann. Das Buch richtet sich in erster Linie an (potenzielle) Patienten. Ich möchte sie zum Nachdenken anregen, bevor sie sich in etwas hineinstürzen, das man nicht mehr rückgängig machen kann. Später könnte man es bereuen. Studien zeigen, dass die psychischen Probleme nach Schönheits-OPs größer sind als körperliche. Manche können mit dem Frust nicht umgehen.

"Viele Leute kommen mit einer Unsicherheit her und wollen eigentlich nur eine Beratung oder Bestätigung in ihren Zweifeln."

(Bild: Unsplash.com/ Anna Sastre) (Bild: Unsplash.com/ Anna Sastre)

Gibt es für Sie besonders prägende Erfahrungen?

Ich hatte schon früh den Ruf, nicht jeden zu operieren. Deswegen wollte dann jeder zu mir. Es wurde mir als positiv ausgelegt. Viele Leute kommen mit einer Unsicherheit her und wollen eigentlich nur eine Beratung oder Bestätigung in ihren Zweifeln. Sie wollen von einem Fachmann hören, dass sie schön sind und alles passt. Oder dass es nichts bringt. Sie wollen hören, dass sie es nicht wollen und freuen sich dann, wenn sie wohin kommen, wo nicht gleich alles wegoperiert wird.

Denken viele in der Branche so?

Der Ruf eines Schönheitschirurgen ist ja nicht der Beste: Für Geld machen wir alles. Wir nennen uns auch Wunschmediziner. Das hat auch einen negativen Touch. Da ist das Buch ein wenig in die Richtung geschrieben, dass wir als Plastiker lieber weniger Patienten haben, dafür solche, die gut überlegt zu uns kommen. Die mit Freude hinausgehen. Unzufriedenheit tut der Branche nicht gut. Lieber weniger und dafür bessere Qualität. Ein gutes Verhältnis zum Arzt ist wesentlich.

Sie erheben in Ihrem Buch die Stimme der Moral in der Schönheitsindustrie: Ist Ethik dort überhaupt möglich?

Absolut. Jeder Arzt hat die Verantwortung die Patienten zu heilen, seine Leiden zu verbessern. Darauf schwören wir auch. Wir als Wunschmediziner haben die zusätzliche Verantwortung zu entscheiden, ob wir ihn überhaupt operieren, bevor wir entscheiden, ob wir ihm etwas Gutes tun und ihm helfen. Das heißt: Wir haben noch eine viel größere ethische Verantwortung als ein normaler Mediziner.

Wer setzt die Grenzen: Arzt oder Patient?

Gerade ist Patientenautonomie ein wichtiges Schlagwort. Der Patient entscheidet, was er will. Das geht durch alle Fachbereiche. Aber alles hat eine Grenze. Patientenautonomie hört dort auf, wo es nicht rechtens oder nicht ethisch vertretbar ist. Die ethische Verantwortung müssen wir dem Patienten auch übertragen. Daher dient das Buch als Gedankenanstoß, um sich selbst zu hinterfragen.

"Es gibt so viele hübsche Menschen, die unglücklich sind und so viele Menschen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen und feine Menschen sind."

Geduld mit seiner eigenen Entscheidung haben?

Ja. Das erste, woran vor allem Frauen nach einer Trennung leiden, ist der Selbstwert und damit verbunden das Körperliche: Er hat mich verlassen, weil der Busen hängt. Das vergeht wieder. Beim neuen Partner lacht man dann darüber. Man muss sich Zeit lassen.

Haben Sie sich nach einer Operation je gedacht: Das war keine gute Idee?

Manchmal. Wenn man von Anfang an kein gutes Gefühl hat und sich überreden lässt. Manchmal macht man es sich selbst zuliebe, manchmal dem Patienten zuliebe. Man bereut es und müsste restriktiver sein.

"Schönheit macht seit Beginn der Menschheit Streit, säht Zwietracht."

Kann jemand, der wie Sie mit sogenannten perfekten Körpern zu tun hat, das Natürliche noch schön finden?

Wenn man nur mit der Oberflächlichkeit konfrontiert ist, sieht man das nicht mehr, wenn man hinausgeht. Und wenn man es sieht, will man es gar nicht zulassen. Weil es nicht wichtig ist. Es gibt so viele hübsche Menschen, die unglücklich sind und so viele Menschen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen und feine Menschen sind. Was hat das für einen Wert?

Werden irgendwann diejenigen, die auf Schönheits-OPs verzichten, die Exoten sein?

Ich glaube, es wird sich wieder in die andere Richtung einpendeln. Schönheit macht seit Beginn der Menschheit Streit, säht Zwietracht. Schon seit der antiken Mythologie. Der digitale Super-Gau, der da gerade stattfindet, dass man alles nur mehr aufs Äußere reduziert, wird wieder zurückgehen. Man wird wieder mehr darauf zurückgehen Menschen zu spüren und in dem Moment wird das rein Äußere am Wert verlieren. Dann werden vielleicht andere Probleme auf uns zukommen. Momentan ist es ein fast unerträglicher Hype.