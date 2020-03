Unser Leben ist derzeit scheiße. Das muss einfach einmal so gesagt werden. Zugegeben, das klingt derb und ich möchte mich umgehend für die vulgäre Ausdrucksweise entschuldigen, aber scheiße kommt in dieser Kolumne heute ein paarmal vor. Leider! Ich mache das aber nicht aus Jux und Tollerei, sondern die ganze Scheiße ist wissenschaftlich fundiert. Auf der Online-Plattform bonvalot.net hat sich die Wiener Psychoanalytikerin Oleksandra Kurbala nämlich endlich eines der größten Rätsel unserer Zeit angenommen – der neuen Sucht nach Toilettenpapier. Die Geschichte heißt „Der Klopapier-Wahnsinn aus der Sicht der Psychoanalyse“. Und, ja, der Titel ist scheiße direkt.

Die Fachfrau nähert sich der Problematik zunächst von der Kehrseite her, von arschlinks wie man früher am Land gesagt hat. „In Zeiten der Krise,“ schreibt sie, „gibt es die berühmte Phrase, den ,eigenen Arsch retten´“. Wir würden zu Panikkäufen neigen, etwa von Nudeln, Dosennahrung und Mehl, alles billig und lange haltbar, das würde uns „schuldfrei ein hohes Ausmaß an subjektiver Sicherheit“ erreichen lassen. Die Sprache spiele dabei eine Schlüsselrolle. „Die Angst an sich wird in mehreren Sprachen damit umschrieben, sich anzuscheißen. Dieses Missgeschick (scheinbar) ungeschehen zu machen, benötigt Klopapier“. Ich denke, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen.

Es folgt ein bisschen Freud, kindliche Analphase und so, in Epochen der Krise würden wir jedenfalls zurückkehren in unsere Zeit als Putzerln, in jene Phase in der man „mit seinem eigenen Kot interagiert“. Dieses „Interagieren“ schaut so aus: Viele Menschen haben in diesen Tagen Angst – Angst macht uns magenkrank und die Konsequenz ist oft ein Kontrollverlust über die Körperausscheidungen“. Und in so eine Familie will Corona wirklich einheiraten?

Jetzt kommt jedenfalls das Häuslpapier ins Spiel, streng wissenschaftlich natürlich. „Üblicherweise brauchen wir Klopapier, um uns selbst zu säubern“, schreibt Oleksandra Kurbala. „Der Säuberung des Arsch eine besondere Bedeutung zuzumessen, kann in Zeiten des vermeintlichen Chaos ein Versuch sein, unerwünschte Gedanken und Teile der Psyche auf die nun aus dem Körper entfernte Scheiße zu projizieren und sich so nachgespielt vor ihr zu schützen“. Wenn ich mich morgen also beim Hofer oder beim Billa um die letzte Packung Cosy raufe, werde ich mein Gegenüber fragen, ob ihm daheim das Klopapier ausgegangen ist, oder ob er unerwünschte Gedanken auf seine entfernte Scheiße projiziert hat und sich vor ihr schützen will. Ich denke, das erhöht meine Chancen.

Gottlob nimmt die Sache ein gutes Ende. „Wer sich um Klopapier Sorgen machen kann, hat genug zu essen. Wer Klopapier zu Hause verwenden kann, hat ein Zuhause, hat fließendes Wasser und eine Kanalisation. Und in der Abgeschiedenheit der Toilette kann jed/r so tun, als wäre alles in Ordnung“. Klingt klogisch.