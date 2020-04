Armin Wolf trägt Bart. Es wäre charmant und nebenbei bemerkt auch weniger Arbeit für mich, die Kolumne hier an dieser Stelle zu beenden (eventuell müsste ich mich vorher noch von den Lesern auf 3sat verabschieden) denn mehr passierte gestern nicht. Das kann man Corona jetzt nicht vorwerfen, das Virus hat (sich) die letzten Wochen übermenschlich viel geleistet, vielleicht hat es einfach einen Tag Pause gebraucht. In diese Lücke stieß Wolf vor, der sich wieder in Isolation am Küniglberg befindet, es muss sehr schön da sein. Ich will jetzt gar keine ästhetische Diskussion darüber abführen, ob ihm der Bart passt oder nicht, er wird ohnehin nicht dauerhaft bleiben. Aber ich darf an Angela Merkel erinnern, die gestern im deutschen Bundestag eine gute Rede hielt und dabei die Pandemie und ihre Folgen als „demokratische Zumutung“ bezeichnete. Und jetzt zum Wetter.

Nein, eigentlich hatte ich gestern versprochen, ein heiteres Erlebnis über Schutzmasken beizusteuern. Die Geschichte hat auch mit unserer Bürokratie zu tun, die nicht umzubringen ist, da kann Corona noch so wüten. Im Gegenteil, die Bürokratie ist pumperlgesund, die lacht lauthals und haut sich auf den Oberschenkel, so eine Gaudi hat sie mit uns momentan. Wenn in Krisensituationen alles ein bisschen aus den Fugen gerät, dann schlägt die Stunde der Formulare, der Amtswege, der Eingaben, die zwar jetzt größtenteils digital erledigt werden können, aber wenn etwas digital erledigt werden kann, dann heißt es ja nicht, dass es nicht mehr da ist, es ist nur nicht mehr zu sehen. Die Bürokratie jedenfalls ist derzeit gut im Geschäft. Fragen Sie einmal Leute, die Hilfe vom Staat wollen, einen Zuschuss vielleicht, eine Kredithaftung oder einfach Geld, um über die Runden zu kommen oder um zu überleben. Da erfahren Sie viel über dieses Land und sie müssen vorher nicht einmal ein Formular dafür ausfüllen.