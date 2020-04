Ich wage mich jetzt auf dünnes Eis. Ich war seit geschätzt 30 Jahren nicht mehr beim Friseur. Die Gründe dafür überlasse ich ihrer Spekulation, aber wenn in den folgenden Zeilen fachlich etwas nicht passt, dann sei mir das bitte nachgesehen, ich weiß es einfach nicht besser. Am 1. Mai machen die Friseure auf, was in Österreich bedeutet, dass sie am 2. Mai aufmachen, auch in der Bewältigung der Krise darf man nicht ins Hudeln verfallen. Ich weiß, dass sich viele Frauen, die es zugeben, und viele Männer, die es nicht zugeben, auf diesen Termin mehr freuen als auf eine Corona-Impfung, ich muss aber um Contenance bitte, denn einfach wird das nicht.

Es ist nämlich so: Beim Friseur gibt es keine Illustrierten mehr, keine „Neue Post“, keine „Frau im Spiegel“, also schon Frauen im Spiegel, aber keine „Frau im Spiegel“. Es darf grundsätzlich nicht viel angegriffen werden im Laden, selbst die Desinfektionsspender werden desinfiziert, nachdem sich jemand damit desinfiziert hat. Kunden und Stylisten müssen Maske tragen, auch das klingt nur auf den ersten Blick simpel. Stoffmasken, die am Hinterkopf festgebunden werden, gehen gar nicht, denn wie soll man da die Haare schneiden, auch die Gummibänder hinter den Ohren werden eine Herausforderung.

Es dürfen nur mehr Einwegmäntel verwendet werden, zwischen Kunde und Friseur muss im Wartebereich der Ein-Meter-Abstand eingehalten werden, auch zwischen den Friseurstühlen muss ein Babyelefant passen. In Österreichs Salons sind derzeit viele Mitarbeiter mit Maßbändern unterwegs, man versucht sich vorzubereiten so gut es geht. Schriftlich hat man noch keine Vorgaben in der Hand, die sollen nächsten Woche kommen, wenn alles klappt noch vor der Wiedereröffnung, pardon Wiederauferstehung.