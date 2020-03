Es war dann auch tatsächlich so, dass uns gestern ein Video in der Redaktion erreichte, gefilmt in einem Gemeindebau, den Bezirk lasse ich jetzt einmal weg. Auf dem Clip ist ein Mann zu sehen und zu hören und als er mit dem Musizieren beginnt, dauert es nicht lange, bis ein erstes „hoit die Goschen“ zu hören ist, kein unfreundliches „hoit die Goschen“, nein eher wie ein Seufzer, eine Bitte, unterlegt mit etwas Weltschmerz. Es folgt noch etwas Lokalkolorit, in der Art von „hoit de Pappn“, man hört einen Hund bellen, dann ist wieder Ruhe. Seltsamerweise mutet diese Ruhe aggressiver an als die Schimpferei vorher, aber das kann an mir liegen, dieses Corona macht einem schon ein bisserl deppert, oder?

Jedenfalls baten wir gestern ein paar Promis, einen auf Italiener zu machen. Die Promis sind ja jetzt alle daheim, denn sie müssen nicht mühsam Adabei-Spalten füllen. Dort, wo es normalerweise die immer selbe Personengruppe in zuweilen unterschiedlichen Konstellationen recht lustig hat, nistet sich jetzt jeden Tag Corona ein. Die Promis haben dadurch eine Art Öffentlichkeitswahrnehmungsdefizit, nicht so gefährlich wie Corona, aber auch nicht zu unterschätzen und in dieses Öffentlichkeitswahrnehmungsdefizit grätschten wir rein und baten um Videos, am besten aufgenommen auf einem Balkon. Indoor ging aber auf, wenn die Nachbarn es lieber hatten, dass man die „Pappn“ oder die „Goschen“ hielt und wir wurden reichlich bedacht.

Sie können sich die Videos auf heute.at anschauen, es werden da jetzt immer wieder welche dazukommen. Wenn die Promis einmal merken, dass die anderen Promis etwas machen, dann wollen sie das auch, es hat etwas Kindliches an sich. Es ist eine gute Gelegenheit zu schauen, wie die Promis so wohnen, da sie nicht rauskönnen, müssen sie mit dem aufwarten, was sie haben. Am Video von Natalia Ushakova, sie singt „Mariandl, Mariandl“, entzückt mich vor allem die Tapete im Hintergrund, die siebziger Jahre sind also doch wieder groß im Kommen.

Clemens Unterreiner wohnt offenbar unterm Dach und hat eine recht ausladende Terrasse, auf der er für uns „Wien, Wien nur du allein“ intonierte. Als er fertig war, konnte man sogar etwas Applaus und ein paar aufmunternde Rufe hören, aber das war natürlich möglicherweise auch bestellt. Die Claqueure abseits der Politik haben jetzt auch alle frei und man bekommt sie recht günstig. Die wirklich Harten gingen in den Garten, Monika Ballwein etwa singt vor einem Busch „I am from Austria“, was wir schon wussten, „Kernölamazone“ Caroline Athanasiadis „Corona, Corona“, sie wird wohl als Erste auf die Idee gekommen sein. Christoph Fälbl steht auf seinem Balkon, versucht sich am „Kaisermühlenblues“ und man darf vorsichtig bilanzieren: Geld wird er mit dem Singen in diesem Leben nicht mehr verdienen, auch nicht wenn diese Corona-Sache einmal vorbei ist, aber das weiß er selber. „Wenn I amal sing, ist die Kacke wirklich am Dampfen“.