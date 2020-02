Eventuell fand Strache auch Trost in Norbert Hofer, der ebenfalls in Villach dabei war, vielleicht wollte er einmal schauen, was so auf der anderen Seite des Zaunes ist. „Man darf in der Politik das Leben nicht ganz so ernst nehmen,“ sagte der aktuelle FPÖ-Chef ins ORF-Mikro und setzte dieses typische, verschmitzte Hofer-Lächeln nach. Mich stellte der Satz vor neue Rätsel. Soll man jetzt in der Politik das Leben nicht ganz so ernst nehmen? Oder soll man im Leben die Politik nicht ganz so ernst nehme? Seit Strache in Ibiza bei einer Oligarchentochter die Zehennagelprobe nicht ordentlich gemacht hat, sehen wir das ja alles etwas verschwommen.

Für mich ist Fasching was für andere die Pollensaison ist, eine fortgesetzte Plagerei, mir kommen bei all den bemühten Witzen die Tränen, zum Unterschied von Strache kann ich sie zuordnen. Traumatisch erinnere ich mich an die TV-Übertragungen des Mainzer Karnevals in meiner Jugend, in die ich hineintappte, weil es an den Fernseh-Empfangsgeräten damals wenig mehr einzustellen gab als FS1 und FS2. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ihnen als Gallier in der Kärntner Straße entgegenkomme, ist also denkbar gering, um so etwas Außergewöhnliches sehen zu können, müssen Sie sich schon nach Simmering bemühen. Dort verkleidete sich der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp jetzt als Asterix und Bezirksvorsteher Johann Stadler als Obelix, andersrum wären beide einer argen Fehleinschätzung ihrer Körpermaße unterlegen und was Fehleinschätzung betrifft hat die FPÖ das Fass schon ziemlich ausgeschöpft.