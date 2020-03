Manchmal werden die Nächte aber aus einem reinen Zufall heraus durch ein paar Funkenflüge Heiterkeit aufgehellt. In der ZiB 2 war gestern der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstel zu Gast. Das war eine gute Wahl, denn wer, wenn nicht die Polizei, sollte in diesen Tagen der Verwirrungen Ordnung in unser Leben bringen? Pürstel hatte sich seine schönste Uniform angezogen, es blinkte und blitzte nur so, als sich ihm Lou Lorenz-Dittelbacher zuwandte, da wusste der Polizeipräsident freilich noch nicht, dass es ziemlich wurscht sein wird, was er anhat, er hätte auch in der Untergatte dasitzen können.

Pürstel wurde aus dem Kommandoraum der Landespolizeidirektion am Wiener Schottenring zugeschaltet, in dem zu dieser Zeit nicht rasend viel los war, aber vielleicht wollte der Herr Hofrat lediglich versinnbildlichen, dass die Exekutive rund um die Uhr im Corona-Einsatz stehe, was von ebenda, dem Kommandoraum aus, dirigiert werde. Er hatte ein schickes Dingsda im Ohr, ich weiß nicht, mit wem er verbunden war, aber derjenige oder diejenige hätte ihm vielleicht im Laufe des Interviews sagen können, dass sich im Hintergrund Sodom und Gomorra abspielte.

Lou Lorenz-Dittelbacher wollte vom Wiener Polizeichef zunächst wissen, wie man die verwirrenden Ausgangsbestimmungen zu verstehen habe. Sie hätte das natürlich eigentlich Rudolf Anschober fragen müssen, aber der spielte vermutlich gerade mit seinen Verordnung Tarock. So aber antwortete Pürstel: "Ich denke, eigentlich ist es ganz einfach geregelt. Die Empfehlungen sind im Einklang mit dem, was der Verordnungsgeber dann auch verordnet hat". Gottlob führte er das in der Folge dann verständlicher aus, nämlich, dass man mindestens einen Meter voneinander Abstand halten sollte.

Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits einerlei, was Pürstel im Vordergrund von sich gab, denn im Hintergrund schauten zwei Polizisten in einen Monitor und sie saßen so knapp beieinander, dass man eigentlich die Notrufnummer wählen hätte müssen. Das wäre ein Spektakel gewesen, wenn die Cobra hinter dem Polizeipräsidenten in seiner Blink-Blink-Uniform in den Kommandoraum gestürmt wäre und die beiden Polizisten an den Ohren aus dem Raum gezogen hätte. Natürlich in einem Meter Abstand voneinander.

Möge Ihnen mit Abstand genug Platz für gute Laune bleiben. Machen Sie sich ein wunderbares Wochenende!

Fotos:

Volksgarten: "Heute", Sabine Hertel

Anschober/Nehammer, Sessel: APA, Herbert Neubauer

Anschober/Nehammer, Raum: APA, Helmut Fohringer

Elefanten: Twitter

Drohnen-Fotos: privat

Brautmode: Imago Images, Patrik Macek