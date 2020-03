Ich stelle mir das jetzt einmal so vor: Du bist irgendwo auf der Welt Journalist und es wird eine Korrespondentenstelle frei – in Österreich. Du schaust einmal genau, wo das ist, liest ein paar Sachen, denkst dir, das klingt recht übersichtlich, es schaut aus als wäre es dort sicher, die Menschen haben ein paar seltsame Bräuche, reden seltsame Dialekte und ein Video, von dem die meisten nur den Trailer gesehen haben, ist ein großes Thema. Aber es ist nichts da, was dich grob abschrecken würde, also sagst du zu.

Du fährst in dieses Land, das du kaum kennst und beginnst, dich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Du schaust, welche Politiker es gibt und was die in den sozialen Medien so treiben, wie sie sich auf Instagram zeigen, was sie auf Facebook posten, wie ihr Personal so ausschaut. Du bist vielleicht ein paar Tage, oder meinetwegen auch Wochen, im Land und liest auf Facebook dann das: „Nein, ich bin nicht der ÖVP beigetreten, aber ich steh dazu, daß ich neugierig bin, wie türkis/grün performen wird und hoffe, daß was Gutes daraus entsteht. Bin auch schuldig dafür, daß ich Blümel bei seinem Knackarsch lieber hab, als Ludwig bei seinen verschlagenen Schnitzelgesicht“.

Okay, denkst du dir, das ist auf mehreren Ebenen interessant. Ehe du hergekommen bist, hast du dich vielleicht vor der komplizierten Sprache gefürchtet, jetzt stellst du fest: Die Menschen, die in diesem Land leben, sind offenbar selber nicht so sattelfest drin, verwenden die Fälle recht situationselastisch, mögen das „daß“ lieber in der historischen Form und formulieren ziemlich (f)orsch, das ist halt so. Dann aber googelst du, wer die genannten Personen sind und erkennst: Es handelt sich um den Veranstalter des bisher spektakulärsten Events des Landes, um den amtierenden Finanzminister und um den regierenden Wiener Bürgermeister, also um Gery Keszler, Gernot Blümel und Michael Ludwig, vulgo Knackarsch und Schnitzelgesicht, und du denkst dir vielleicht, geopolitisch könnte es anderswo interessanter sein, aber vom Unterhaltungswert her sind die Österreicher eine Weltmacht.