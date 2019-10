Was du noch nicht über Philippa Strache wusstest

Also kündigte Philippa Beck den Job bei der SPÖ, verbrachte einige Monate in den USA, um an einer Modelkarriere zu basteln – die allerdings nicht so recht gedeihen wollte. Zurück in Wien, studierte Philippa Wirtschaft und suchte nach neuen politischen Karrieremöglichkeiten.

Es war zu dieser Zeit, als plötzlich ein Fußballspieler aus dem Burgenland auftauchte. Auf dem Weg zu ihrer Tante blieb Philippas Wagen in der Nähe von Neusiedl am See mit einer Panne liegen. Er sah Philippa am Werken mit der geöffneten Motorhaube, blieb stehen und bot ihr eine Mitfahrgelegenheit an.

Er brachte sie an ihr Ziel und verliebte sich in sie. Dann schien alles klar zu sein. Vorläufig. Philippa zog mit Sack und Pack zum Freund nach Neusiedl am See, ihr Hund Odi, ein schwarzer Labrador kam mit, das familiäre Glück schien perfekt.