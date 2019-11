Auch Hofer versucht schon seit einigen Jahren im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative "Projekt 2020" Verpackungsmaterial zu reduzieren.

Der Diskonter formuliert dafür klare Ziele: 30 Prozent weniger Materialeinsatz bei Exklusivmarken-Verpackungen bis Ende 2025. Recyclingfähigkeit bei 100 % der Exklusivmarken-Verpackungen des Standardsortiments bis Ende 2022, Auslistung von Einwegplastikprodukten bis Ende 2019 und ein gesteigertes Angebot an unverpacktem Obst und Gemüse.

Seit Kurzem werden bei Hofer die Gurke und der Chinakohl unverpackt angeboten. Auch durch Natural Branding und Lasergravur konnten die Ziele weiter forciert werden. Die meisten Früchte kommen komplett ohne Verpackung aus, wie der Diskonter auf "Heute.at"-Nachfrage erklärt.

Durch den laufenden Ausbau des Angebots an unverpacktem Obst und Gemüse, Natural Branding und der Verwendung von Mehrwegkisten für den Transport wurden über 100 Tonnen konventionellen Kunststoff und knapp 4.800 Tonnen Karton eingespart.

Hofer versucht zudem auf alternative Verpackungsmaterialien zurückzugreifen, wie etwa biogene Netze aus Holzfaser. Bei vier ausgewählten "Zurück zum Ursprung"-Produkten wird auf Plastikdeckel verzichtet. Auch beim "Zurück zum Ursprung"-Mineralwasser wurde der Recycle-Anteil der PET-Flaschen von 55 auf 100 Prozent erhöht.

Plastikwattestäbchen sowie Einwegplastikprodukte - wie Becher, Geschirr und Besteck sollen bis spätestens Ende 2019 aus dem Sortiment verschwinden.

Plastiktragetaschen sind bei Hofer seit Anfang 2017 Geschichte. Im Juli 2019 wurde mit dem sogenannten "Kreislaufsackerl" eine Alternative zum klassischen Obstknotenbeutel eingeführt.

"Das Material nennt sich Bioplast 400 D. Es handelt sich dabei um ein biologisch abbaubares Polyester, welches aktuell zu 40 Prozent aus Kartoffelstärke besteht. Die Stärke wird bei der Herstellung von Chips und Pommes Frites gewonnen", erklärt das Unternehmen.

Der Name "Kreislaufsackerl" hat mit der Erzeugung zu tun: "Beim Schneiden und Waschen der Kartoffeln fällt in der Lebensmittelverarbeitung sehr viel stärkehaltiges Schnittwasser an, welches zu Industriestärke verarbeitet wird. Diese wird dann für die Bio-Kunststoff-Gewinnung verwendet. Es wird also nur ein Abfallprodukt aus der Lebensmittelherstellung genommen. Der Rohstoff wird in Deutschland hergestellt."