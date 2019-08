Von der goldenen Rolex bis zur Apple-Watch: Politiker gehen mit der Zeit. Das Schmuckstück am Handgelenk verrät aber nicht nur, wann die Stunde geschlagen hat, sondern sendet auch – ob gewollt oder nicht – Botschaften an die Wählerschaft aus. So wurde die deutsche Sozialdemokratin Sawsan Chebli heftig kritisiert, weil sie sich mit einer Luxus-Uhr zeigte. Wir vergleichen, was internationale und österreichische Politiker heute und damals tragen, und was sie damit aussagen.