Üben für den Untergang

Neben einem Vorrat an Lebensmitteln hat hat jeder Prepper, der etwas auf sich hält, zwei Dinge in seinem Besitz: Einen "Bug Out Bag" – eine stets griffbereite Tasche oder ein Rucksack mit einer Notration an Nahrung, Werkzeugen, Kartenmaterial, Geld und weiteren Utensilien, die das Überleben für die ersten Tage einer Katastrophensituation sichern sollen. Und ein EDC – das Kürzel steht für "Everyday Carry", also eine wohlüberlegte Ausrüstung aus alltäglichen Begleitern wie Schlüsseln, Smartphone, Taschenlampe, Taschenmesser und in Nordamerika oft eine Waffe.

Die Begriffe stammen wie Vieles in der Community aus den USA. Dort sind "Survivalists" und "Prepper" (von "to prepare", vorbereiten) kein neues Phänomen – und werden kritisch beäugt. Ihre Wurzeln finden sich während der Zeit des Kalten Kriegs, als Amerikaner aus Angst vor sowjetischen Atomraketen Bunker in ihren Gärten aushoben und Lebensmittelvorräte für Jahre anlegten. Heute vermischen sich bei manchen Angehörigen dieser informellen Bewegung Verschwörungstheorien, Rechtsextremismus und Paramilitarismus zu einer paranoiden Gedankenwelt, der mit Hamsterkäufen und Waffenlagern entgegengetreten wird.

Die Doku-Serie "Preppers – bereit für den Weltuntergang" gab zuletzt Einblicke in die skurrileren Blüten der Bewegung in den USA.

In Deutschland wurden Prepper vor kurzem mit dem ominösen Tag-X-Netzwerk in Verbindung gebracht. Die Behörden entdeckten 2017 WhatsApp-Gruppen, in denen sich (Ex-)Soldaten, Polizisten und Beamten auf einen Tag X vorbereiteten, an dem die staatliche Ordnung zusammenbricht – Tötungslisten von "Feinden" inklusive.

Mit diesen und ähnlichen Gruppierungen möchte Ben Pichler nicht assoziiert werden. Der 31-Jährige leitet seit 2016 das Forum "Austrian Preppers" mit mehr als 2.000 registrierten Nutzern. Er betont gegenüber "Heute" die Unterschiede der hiesigen zur US-amerikanischen Szene und zu militaristischen Kreisen: "In Österreich ist es normale Krisenvorsorge – nicht das, was man von Netflix kennt. Unsere Großeltern hatte eine gefüllte Speis, die hätten sich aber nicht als Prepper bezeichnet. Es gibt die einen, die schauen sich The Walking Dead an und wünschen sich, dass das Leben so wäre. Das hat man aber sehr selten, die meisten wollen einfach für sich und ihre Familie vorsorgen." Hierzulande setze man sich im Rahmen des Zivilschutzes mit realistischeren Szenarien auseinander, mache sich etwa auf einen Brand, ein Hochwasser oder einen Lawinenabgang gefasst.