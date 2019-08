Wem er aber immer wieder was beweisen möchte, ist seiner Stadt: Wien. Vor den zwei Shows in der Wiener Stadthalle verspürt er deshalb auch eine besondere Nervosität, obwohl er schon hunderte Shows spielte. Wien sei dennoch immer etwas Besonderes: "Wenn du in München versagst, dann denken sich die Leute ihren Teil und gut ist. Aber in Wien verlierst du dein Gesicht vor allen, die du kennst, wenn du abkackst."

Der Grund dafür sind die Fans. Denn anders als in anderen Städten, stünden viele im Publikum, die er persönlich kennt. RAF hat gefühlt mit der ganzen Bundeshauptstadt bereits ein Selfie gemacht. Hinzu kommt noch die "Ekipa" (zu Deutsch: Mannschaft), mit der RAF Camora bereits seit Tag eins unterwegs ist: "Ich habe vor kurzem eine Facebook-Erinnerung bekommen. Ein Foto von einer Show von vor acht Jahren. Meine Entourage war eins zu eins dieselbe. Die kennen mich. Denen muss ich etwas beweisen."

Obwohl er sich seit 12 Jahren die meiste Zeit in Deutschland aufhält, spürt er eine starke Verbindung zur Bundeshauptstadt. "Ich werde mich immer als Wiener sehen. Ich kann jahrelang in New York leben und ich werde denen trotzdem immer allen sagen, dass ich ein Wiener bin", so RAF. Doch woher kommt diese Liebe zu einer Stadt, die ihm vermeintlich so oft im Weg gestanden ist? "In Wien habe ich alles zum ersten Mal so richtig erlebt. Meine erste Liebe hatte ich in Wien. Meine ersten Freunde hatte ich in Wien. Meinen ersten Joint, meine erste Schlägerei, mein erstes Moped."

Lediglich den ersten Erfolg erlebte er erst in Berlin. "Leider Gottes", meint RAF. Wobei er froh ist, dass es ein wenig dauerte. Er denkt, dass er in jungen Jahren nicht hätte mit dem Erfolg umgehen können. Jetzt ist er gefestigter im Leben: "Ich habe einiges gesehen und viel dazugelernt. Ich glaube, ich bin heute vorsichtiger als früher."

In Bezug auf Wien wird er auch ein klein wenig politisch. Üblicherweise äußert sich RAF nicht über die Politik. Er habe zu wenig Ahnung, meint er. Jedoch betont er, dass Wien eine multikulturelle Stadt ist: "Man soll froh sein, dass die Leute hier sind. Ich will nicht wissen wie es wäre, wenn alle weg sind. Meinen Bezirk kannst du dann wegschmeißen." Besonders der Balkan ist seiner Meinung nach sehr wichtig für die Bundeshauptstadt: "Ohne die Leute würde man so viel Lebensfreude verlieren. Jeder Wiener, der meint, er hätte keinen Balkan-Bezug, der lebt in einer Blase. Denn Wien ist Balkan!"

Apropos Balkan: Der Rapper ist auch dort überaus beliebt. So beliebt, dass er sogar bereits eine Tour durch Bosnien, Serbien, Albanien und Montenegro spielte. Auch aktuell befindet er sich am Balkan für ein paar Shows. "Die singen jede Zeile mit. Ich weiß nicht wie. Abnormal", zeigt sich RAF begeistert.