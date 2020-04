In den USA und in Deutschland formieren sich jetzt die ersten Demos gegen die Ausgangssperren, Verschwörungstheorien bekommen plötzlich Arme und Beine. Drei US-Bundesstaaten hatten letzte Woche den „Lockdown“ verhängt, alle drei werden von Demokraten regiert. Als dieser Tage ein paar Tausend Leute auf die Straße gingen, hakte sich Donald Trump per Twitter bei ihnen unter. „Befreit Minnesota“, schrieb er, wenig später „Befreit Michigan“, schließlich „Befreit Virginia“, man darf nicht vergessen, es handelt sich um den Präsidenten eines Landes, in dem Bundesstaaten seiner Ansicht nach „befreit“ werden müssten.

In Berlin waren am Samstag 260 Polizisten nötig, um eine Versammlung von Gegnern des geltenden Kontaktverbotes in den Griff zu bekommen. „Querfrontdemonstration“ nannte sich das, wieder ein neues Wort gelernt, weil die AktivistInnen aus dem linken und dem rechten Lager kamen, einige waren glühende Trump-Fans, auf einem Schild wiederum stand „Impfterrorismus". Noch sind das nicht viele Menschen, aber es gibt keine Garantie dafür, dass es in ein paar Wochen nicht anders ist. In Lissabon verlieh eine Frau den Problemen mit Lagerkoller charmanter Ausdruck. Sie hängte ein Plakat ans Balkongeländer: „My husband is for sale“. Leider war kein Bild daneben.

In Österreich gibt es keine Demos, unser Resonanzraum ist das Klo, das mit der Hamsterei von Toilettenpapier kann kein Zufall gewesen sein. Am Freitag gab Ulrike Lunacek eine Pressekonferenz. Die Kulturstaatssekretärin, die bisher eher im Verborgenen gewirkt hatte, erschien mit Schutzmaske in grüner Tarnoptik, zusammen mit der hellbraunen Lederjacke, die sie trug, erinnerte sie entfernt an Sylvester Stallone, dem halt das Stirnband unter die Augen gerutscht war, es wird ja keiner jünger. Teil VI. von Rambo könnte sich mit der Bekämpfung von Corona beschäftigen, ich habe das Drehbuch ungefähr im Kopf. Am Ende wird das Virus verbrannt, bis dahin hat Rambo 17 tödliche Verletzungen erlitten, die sich bei ihm aber nur auf die Laune geschlagen haben.

Als die Pressekonferenz schon etwas fortgeschritten war, legte Lunacek die Problemfelder offen, die sich durch Corona etwa bei Theateraufführungen ergeben würden und landete, Sie erraten es, am Klo. „Wie schaut‘s aus bei den Toiletten?“, fragte sie mehr sich selber als die wenigen Anwesenden. „Muss Abstand gehalten werden ein Meter?“ Leider folgte keine nähere Erläuterung, was hier von wem einen Meter Abstand halten müsste. Es kann nämlich zu ziemlich unschönen Szenen kommen, wenn in Toiletten der Abstand zwischen dem Toilettenbesucher und dem, sagen wir einmal, Urinal einen Babyelefanten beträgt. Nicht jeder trifft auf die Entfernung, nicht jeder schafft sie überhaupt. Von Klomuscheln und den damit verbundenen üblen Geschäften will ich jetzt einmal gar nicht reden. Etwas später resümierte Werner Kogler: „Man muss am Schluss nur aufpassen, sage ich dazu, dass man selber nicht skurril wird“. Tja!

Das gilt freilich auch für Rudolf Anschober. Der Gesundheitsminister trug bei seiner letzten Pressekonferenz die Schutzmaske nämlich verkehrt herum, also nicht innen war außen, sondern oben war unten. Vielleicht war das aber Absicht, Monty Python hat gerne solche Scherze gemacht.