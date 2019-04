Was es heißt, ein Baby in der 23. Woche abzutreiben

Anfang April hätte Alexandras und Michaels erstes Kind auf die Welt kommen sollen. Ein Bub. Das Kinderzimmer ist bereits seit Monaten eingerichtet. Die Tapete mit blauen Akzenten ist mit Häschen, Bärchen und Entlein verziert. Auf einem Regalbrett ist ein Nachtlicht abgestellt. In der Ecke sitzt ein Teddybär. Sein Kopf ist gesenkt. Das Gitterbett ist mit einer Decke verhangen.

Der Sohn des Paars wird hier nie schlafen. Er wurde im Dezember beerdigt. Mehr als drei Monate vor dem Geburtstermin.

Im Zuge der Debatte über das Verbot von Spätabtreibungen hat sich das Paar entschlossen, seine Geschichte mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die beiden haben erlebt, was es heißt, sich in der 23. Schwangerschaftswoche von ihrem Kind zu verabschieden. „Heute.at“ hat Alexandra (30) und Michael (37) zu Hause besucht.

Die Bürgerinitiative „Fairändern“ fordert unter anderem die Abschaffung der medizinischen Indikation, aufgrund derer Schwangerschaftsabbrüche nach den ersten drei Monaten straffrei sein können. Das sei eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Zu den Unterstützern zählen Kardinal Christoph Schönborn, Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP).

Als Alexandra vor fast neun Monaten schwanger wurde, lag die Hochzeit gerade ein Jahr zurück. Der Zeitpunkt für ein Kind schien perfekt. Während der ersten zwölf Wochen behielt das Paar die frohe Kunde für sich, weihte kaum jemanden ein, obwohl das Umfeld schon auf Baby-Neuigkeiten gewartet hatte.

In der zehnten Schwangerschaftswoche ließen die beiden einen sogenannten NIFTY-Test durchführen. Das Screening auf 150 Genkrankheiten fiel negativ aus. Keine Auffälligkeiten. Auf eine Nackenfaltenmessung verzichteten sie. Die Eheleute wollten keine Prozentzahl, sondern – soweit möglich – Sicherheit.

Das Babyzimmer war bereits fertig. (Foto: Sabine Hertel) Das Babyzimmer war bereits fertig. (Foto: Sabine Hertel)

Montag

Die Wolke der Glückseligkeit verpuffte in der 22. Woche. Die Ärztin in einem Wiener Pränataldiagnostik-Zentrum hatte beim Organscreening ein Flackern beim Herzen des Kindes entdeckt. Einen leichten Schatten, den sie nicht deuten konnte. Alexandra und Michael mussten zurück in den Wartebereich.

Michael war ungeduldig, als die Oberärztin Alexandra schließlich untersuchte. Er fragte sie mehrmals, was los sei. Die Medizinerin ließ ihre Finger zum Mund wandern, ein besorgter Ausdruck legte sich auf ihr Gesicht. „Ich muss mir das zu Ende ansehen.“ Michael und Alexandra wurde übel.

An das Gespräch können sie sich nur noch schemenhaft erinnern. Einzelne Worte drangen zu ihnen durch. Tumore am Herzen. Hinweis auf schweren Gendefekt. Tumore am Herzen. Fruchtwasser-Untersuchung. Gendefekt. Tumore am Herzen. Ausbreitung im ganzen Körper möglich. Tumore am Herzen.

Dann stand im Raum, was bis dahin undenkbar schien. Ein Abbruch der Schwangerschaft. Für Alexandra und Michael zerbrach eine Welt.

Paragraf 97 des Strafgesetzbuchs regelt die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Nach den ersten drei Monaten ist der Eingriff nur erlaubt, wenn es die „körperliche oder seelische Gesundheit“ der Mutter erfordert oder „eine ernste Gefahr besteht, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt“ ist. An letzterem Passus stößt sich „Fairändern“.

Das Wiener AKH. (Foto: Jeff Mangione/Kurier/picturedesk.com) Das Wiener AKH. (Foto: Jeff Mangione/Kurier/picturedesk.com)

Dienstag

Um die Diagnose zu bestätigen, musste das Paar am nächsten Tag zur Fruchtwasser-Untersuchung ins Wiener AKH. Die Angst, nur eine Nummer in diesem gigantischen Gebäudekomplex mit zwei dunklen, hohen Bettentürmen zu sein, wurde Alexandra und Michael schnell genommen. Sowohl Mutter als auch Vater fühlten sich gut betreut, wurden behutsam über die Risiken einer Fruchtwasser-Untersuchung aufgeklärt. Nach einer Viertelstunde war der Eingriff vorbei. Die Auswertung sollte einige Tage dauern.

In den folgenden Tagen spielte das Paar sämtliche Szenarien immer und immer wieder durch. Vielleicht war es nur ein unbegründeter Verdacht. Vielleicht nur ein „kleines Ding“. Der NIFTY-Test war doch negativ gewesen. Doch: Was, wenn die Diagnose wirklich kommt? Der Beleg, dass ihr Sohn sein Leben lang an immer weiter wuchernden Tumoren im ganzen Körper, epileptischen Anfällen und möglicherweise schwersten geistigen Behinderungen leiden würde?

Mit jedem Tag wurde Entscheidung klarer. Sollte die Krankheit festgestellt werden, könnten sie es ihrem Kind nicht wissentlich antun, so ein Leben zu führen. Ihr Sohn war bereits sehr aktiv im Bauch. Die Tritte wurden von einer freudigen Erinnerung an sein Wachstum zum Angstfaktor. Waren es bereits epileptische Anfälle? Nein, weiß das Paar jetzt. Ihr Sohn hatte noch keine Tumore im Hirn. Die hätten sich erst später gebildet.

Freitag

Anfang Dezember saßen Alexandra und Michael im AKH und erhielten die Diagnose der Fruchtwasser-Untersuchung. Ihr ungeborener Sohn leidet an einer unheilbaren Krankheit. So speziell, dass sie vom NIFTY-Test gar nicht erkannt werden konnte. Ein Leben voller Leid wollten sie ihrem Kind unter allen Umständen ersparen. Sie teilten dem Arzt ihre Entscheidung mit.

In Österreich gibt es keine offizielle Statistik zu Schwangerschaftsabbrüchen - weder in den ersten drei Monaten noch danach. Die Schätzungen bewegen sich irgendwo im Bereich von 30.000 bis 40.000 Abbrüchen pro Jahr. Im AKH werden jährlich über 100 fortgeschrittene Schwangerschaften beendet.

Montag

Morgens berät die Ethikkommission des AKH über späte Schwangerschaftsabbrüche. Die Spezialisten entscheiden anhand vieler Faktoren, welche Schwangerschaften abgebrochen werden dürfen und welche nicht. Sie legen das eigentlich offen formulierte Gesetz streng aus. Die Kommission genehmigte Alexandras Schwangerschaftsabbruch. Und: sie stimmte dem Fetozid zu.

Ist die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass ein Kind bei einem Schwangerschaftsabbruch die Geburt überlebt, wird ein Fetozid durchgeführt. Unter Ultraschall wird mit einer Nadel Kaliumchlorid in das fetale Herz oder die Nabelschnur injiziert. Das Kind verstirbt kurz danach.

Dienstag

Alle Beteiligten seien beim Fetozid bei vollem Bewusstsein, sagt Michael. Alexandra erhielt ein Beruhigungsmittel. Der Arzt meinte, sie werde das Medikament nicht wirklich spüren. Es verhindere lediglich, dass sie während des Eingriffs die Nerven komplett verliere. Michael hätte auch gerne eine Tablette gehabt. Er bekam sie nicht.

Das Kind hatte schon fast 600 Gramm und war weit entwickelt. Der Fetozid dauerte nur wenige Sekunden. Jetzt, sagt Alexandra, ist sie froh darüber. Sie hätte es nicht ertragen, ihr Kind durch den Prozess der Geburt zu töten. Ihrem Sohn sei es bis zum Schluss so gut wie möglich gegangen. Dieser Gedanke beruhigt sie.

Mittwoch und Donnerstag

Einen Tag später erhielt Alexandra geburtseinleitende Medikamente, starke Wehen setzten ein. Der Körper ist in dieser Phase der Schwangerschaft nicht auf die Geburt ausgelegt. Es dauerte 17 Stunden, bis das tote Baby auf der Welt war.

Freitag

Als sie nach Hause kamen, war Alexandras Mutter da. Sie unterstützte das Paar eine Woche lang rund um die Uhr. Denn neben dem seelischen Schmerz gab es noch die körperlichen Beschwerden. Alexandra hatte eine Geburt hinter sich. Eine besonders lange und anstrengende.

Das Paar bemerkte, wie tabuisiert das Thema Schwangerschaftsabbruch ist. Freunde, Verwandte und Bekannte erzählten von ähnlichen Erfahrungen. Es machte sich das Gefühl breit, ein gesundes Kind sei wie ein Sechser im Lotto.

Alexandra und Michael im Gespräch mit „Heute.at“. (Foto: Sabine Hertel) Alexandra und Michael im Gespräch mit „Heute.at“. (Foto: Sabine Hertel)

Die Zeit danach

Die ersten zwei Monate nach dem Abbruch waren schwer. Alexandra, nun im Mutterschutz, verließ das Haus fast nicht mehr. Sie konnte nicht einmal den Friseur besuchen, ohne in Tränen auszubrechen. Weihnachten fiel aus, zu Silvester fuhr das Paar mit der Familie weg. Michael vergrub sich in seine Arbeit.

Noch im Dezember wurde das erste Kind von Alexandra und Michael auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Zunächst bezahlt die Stadt Wien das Grab. In zehn Jahren wird das Paar wohl einen Brief erhalten. Dann wird das Grab aufgelassen.

Darüber haben sie sich noch keine Gedanken gemacht. Sie hätten es vorgezogen, ihren Sohn zusammen mit anderen Kindern in einem Sammelgrab zu bestatten. Alexandra fand den Gedanken schön, ihr dass ihr Kind zusammen mit dem eines anderen Paares, das sie im AKH kennengelernt hatten, bestattet wird. Doch der Kleine war bei der Geburt zu schwer.

Fehlgeburten (unter 500 Gramm) werden laut österreichischem Gesetz gemeinsam kremiert und viermal im Jahr in einer Sammelgrabstätte auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Totgeburten (über 500 Gramm) müssen einzeln beigesetzt werden.

Trauer schlug in Wut um, als Alexandra und Michael von der Forderung nach der Abschaffung der medizinischen Indikation erfuhren. Das Paar hat kein Verständnis dafür, dass die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch als leicht dargestellt wird. Die Unterstützung der Kirche für diese Initiative hat sie zum Austritt bewogen. Mit der Geschichte über die schwerste Zeit ihres Lebens wollen Alexandra und Michael zeigen, was eine solche Diagnose bedeutet.

Jetzt befinden sie sich in psychologischer Betreuung. Das sei wichtig für eine mögliche weitere Schwangerschaft, sagt Alexandra. Denn der Kinderwunsch ist ungebrochen. Sie will nicht stetig in Angst sein und dem neuen Leben schlechte Energie auf den Weg geben. Es soll kein Kompensationskind sein. Ihr Sohn hat viel Raum eingenommen, wird immer das erste Kind bleiben.

Das Babyzimmer bleibt bestehen. Das Bett. Der Teddybär. Das Schlaflicht. Irgendwann soll das zweite Kind im Zimmer des großen Bruders schlafen.