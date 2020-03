Beim Bau des Wiener Krankenhauses KH-Nord war 2017 auch die Hilfe eines "Energiereinigers" in Anspruch genommen worden. Für wohlfeile 95.000 Euro zog der Wunderwuzzi flugs einen Energiering um das Spital, was ziemlich visionär war, denn jetzt, mitten in der Corona-Krise, steht das Spital nicht nackig da. Der Energiering entfaltete offenkundig seine Wirkung, denn bisher ist niemand in dem Gebäude an Corona erkrankt soweit ich weiß, das sei allen Zweiflern einmal gesagt. Trotzdem ging die Staatsmacht in aller Brutalität gegen den Energieringzieher vor. Es gab einen Untersuchungsausschuss, in dem er sein Wirken darstellen musste. „Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen man sich durch unsere Arbeit gespart hat“, sagte er. Wir hätten das schon gerne gewusst, aber so weit kam es nicht.

Denn dann schlug die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSta) zu und ermittelte gegen sechs Beschuldigte, irgendwer musste ja schließlich den Unfug beauftragt haben. Bezahlt wurde er jedenfalls nicht aus privater Tasche, sondern aus Steuergeld, weil dieses, im Unterschied zu privatem Geld, die wunderbare Eigenschaft besitzt, beliebig vermehrbar zu sein. Am Wochenende wurde bekannt, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Der Tatverdacht der Untreue und des Betrugs habe sich nicht bestätigt. Der Tatverdacht der Dummheit war in diesem Land noch nie strafbar, der Energie von Dummheit wurde aber auch noch nie richtig auf den Grund gegangen, nicht einmal durch einen „Bewusstseinsforscher“.

Der nämliche „Bewusstseinsforscher“ erspart offensichtlich immer noch Menschen und Institutionen „viele Millionen“, seine private Webseite wird zwar momentan „überarbeitet“, oder besser gesagt sie befindet sich vermutlich in Transzendenz, aber das „Forschungszentrum für Bewusstsein“ entfaltet nach wie vor sein segensreiches Wirken und erklärt das so: „Unsere Welt ist dabei, sich grundlegend zu verändern. Der Hintergrund ist nicht nur die völlig neue Energie, die uns in diesem Jahr zur Verfügung steht, sondern eine grundlegende Erkenntnis, die wir im Rahmen unserer Forschungen am Bewusstsein erlangen durften“. Warum auch nicht?