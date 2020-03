Die Schutzmasken wanderten in Bundesheerlager und warteten und warteten und warteten. Als Schutzmaske hat man im Leben ja recht wenig zu tun, Schutzmasken haben auch kaum andere Interessen als ihren Beruf. Man sieht sie also selten ins Kino oder ins Theater gehen, ein Buch lesen oder geistreiche Gespräche führen, die meiste Zeit liegen sie einfach so rum. 2016 war ihre Zeit dann abgelaufen, eigentlich hätte man sie wegwerfen müssen, aber dieses „eigentlich“ hat in Österreich immer schon eine eigene Bedeutung gehabt, es verkehrt Sätze nämlich in ihr genaues Gegenteil um. Wenn jemand also sagt, „mir geht es eigentlich ganz gut“, dann ist es höchste Zeit, den Rettungswagen zu rufen. Die Schutzmasken wurden eigentlich weggeschmissen, also nicht.

Dann kam Corona. Vor zwei Jahren hatte das Land viele Arten der Vermummung verboten, jetzt kauften plötzlich alle wie verrückt Masken ein, um ihr Gesicht zu verhüllen, was zwar recht nutzlos ist, aber irgendwas muss man ja tun. Bald gab es Engpässe und man erinnerte sich an das Glumpert im Bundesheerlager. Die paar Millionen verbliebenen Masken (460.000 hatte man der Ukraine geschenkt) wurden getestet, fragen Sie mich nicht wie man das macht, 1,6 Millionen Stück schließlich als brauchbar eingestuft. Sie gehen nun an Gesundheitsministerium, die Landessanitätsbehörden und an das Außenministerium. An Abwürfe aus Luftfahrzeugen ist nicht gedacht, vielleicht ist kein Flieger einsatzbereit.

Die Masken sind zwar kein Heuler, aber besser als nichts. Sie gehören der Güteklasse FFP1 an, selber schützt man sich damit nicht, aber immerhin steckt man keine anderen Menschen an. Masken vom Typ FFP2 und FFP3 wären wirkungsvoller, wir Maler und Anstreicher wissen das, aber die stehen nicht zur Verfügung. Vielleicht sollte Rudolf Anschober ein paar Millionen Stück kaufen und in einem Lager deponieren, die gute Nachrede wäre ihm so in zehn oder zwanzig Jahren sicher.