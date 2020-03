Das mit den geballten Fäusten in der Hosentasche kennt auch Werner Kogler nur zu gut. Am Montag hatte er sich für „die Schaffung menschenwürdiger Bedingungen für die Migranten auf den griechischen Inseln“ ausgesprochen. „Wenn das nicht gelingt, sind wir dafür, Frauen und Kinder herauszuholen“. Man müsse überlegen, diese Gruppe zu evakuieren, „um sie überleben zu lassen“. Dann überschlief er die Situation noch einmal, eventuell mit dem Regierungsprogramm, das sowohl Türkise als auch Grüne mehr so als eine Art Bibel sehen, unter dem Kopfpolster.

Das entfaltete Wirkung. Gestern um 8 Uhr lud Kanzler Sebastian Kurz seinen Vizekanzler, dazu Innenminister Karl Nehammer, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (schon wieder richtig geschrieben) und Außenminister Alexander Schallenberg zu einer „Arbeitssitzung“ zu sich ins Kreiskyzimmer. Die Fotos davon gerieten erneut sehr schön, sie erinnern entfernt an das Letzte Abendmahl, an der Sitzordnung wurde etwas geschraubt und man muss dazusagen, Jesus hatte nicht so einem guten Lichtdesigner, ich meine den Jesus von damals.

Die Runde beriet sich zur Lage in Griechenland, Syrien und der Türkei, bei der Pressekonferenz danach, die in grellerem Licht stattfand, hatte Kogler, sagen wir es würdevoll, keinen einfachen Stand. Ich vermute im Guten, er ist immer noch dafür, „Frauen und Kinder herauszuholen“, allerdings wurde dem Anliegen nun ein anderer Status zugewiesen, der Grünen-Chef erklärte den Wunsch zu seiner „Privatmeinung“. Es sei „richtig, dass diese Maßnahme nicht im Koalitionspakt steht. Es zeichnet sich aber noch kein Konsens ab“. Es falle ihm „kein Zacken aus der Krone“, wenn es dafür keine Mehrheit gebe. Ob dies nun seine „Privatmeinung“, seine Meinung als Vizekanzler, seine Meinung als Minister für Beamte und Sport oder seine Meinung als Parteichef der Grünen war, ließ er offen.

Man sah Kogler an, dass er sich nicht wohlfühlte in dieser Position und mit dieser Position. Er sprach leise, nannte die Situation der Flüchtlinge „tatsächlich katastrophal“, es seien „besonders viele Frauen und Kinder darunter“, die „frieren und hungern“ und die „in einer ganz schrecklichen Situation“ seien. Der Regierungspakt hat dieses „frieren und hungern“ nicht vorhergesehen, Kogler fügt sich der „politischen Normalität“: „That’s it", sagt er. „Das wird uns noch öfter passieren. Das wussten wir schon von Anfang an“. Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.

Gottlob gibt es Recep Tayyip Erdogan, gegen den sind sowohl ÖVP als auch die Grünen und das vehement, das Regierungsprogramm hat auch nichts dagegen, also kann man dem Teufel vom Bosporus all die Schuld zuweisen, die man sich selbst nicht aufbürden will. Politik ist vom Mechanismus her manchmal gar nicht so kompliziert, aber das ist nur meine „Privatmeinung“.