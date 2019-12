Die Idee für die Gründung des Reisebüros kam dem 19-jährigen Chemie-Student nach seiner Matura-Reise. Die trat er nämlich im Zug nach Laos an: "Es hat sich als extrem schwierig herausgestellt. Man musste in jedem Land andere Leute finden, die einem Tickets kaufen und diese auch hinterlegen. Als ich dann zurückgekommen bin und alles gut gegangen ist und ich eine tolle Erfahrung hatte, dachte ich mir, ich würde das gerne allen ermöglichen!"

"Traivelling" will einen kompletten neuen Service anbieten. Elias Bohun erklärt es so: "Wir kaufen Tickets für sie und bieten, die dann als Ticketpaket an. Bei uns kann man ein Ticketpaket von Wien nach Vietnam kaufen. Vor Ort werden dann Tickets hinterlegt oder man bekommt sie vor Reiseantritt zugeschickt. Wir machen es einfach möglich weltweit mit dem Zug zu reisen, was so noch niemand macht. Wir machen das so, dass wir Tickets zum lokalen Preis kaufen und dann eine kleine Provision verrechnen. Wir wollen keine Luxusreisen, sondern dass es jeder machen kann."

Vater und Sohn geht es bei dem Projekt, mit dem sie den 30.000 € dotierten Preis für Niederösterreichs beste Geschäftsidee gewonnen haben, ein neues Reisebewusstsein zu schaffen.

Elias Bohun erinnert sich daran, dass auch er das Bahn-Bewusstsein erst später erlernte: "Ich war zum Beispiel ein Jahr in einem Internat in England und ich habe nie daran gedacht, dass es möglich wäre mit dem Zug zu fahren. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen. In Wahrheit fährt man 12 Stunden mit dem Zug nach London. Ich fände es cool, wenn Leute einfach die Möglichkeit sehen andere Verkehrsmittel zu nützen."

Vater Matthias Bohun (48) vergleicht Reisen mit Essen, denn auch hier gab es eine Bewusstseinsveränderung: "Das Konzept „Erlebnis“ im Urlaub sollte getrennt werden von 'Ich fliege schnell wohin'. Das ist auch beim Slowfood-Essen so. Ich denke man kann mehr erleben, wenn man nicht nur maximal schnell wohin- oder durchrauscht."

Für den Start im Jahr 2020 bieten sie zwei in Europa und drei in Asien an: Lissabon, Barcelona, Hanoi, Bangkok und Tokio. Auch ganz individuelle Reiseanfragen sind erwünscht, meinen die enthusiastischen Gründer.

"Wissen sie wie lange es nach Barcelona dauert mit dem Zug aus Wien? Sie fahren am Abend weg und kommen am Abend an. Wenn sie fliegen ist es doch ein Stress: Zum Flughafen, Sicherheitsscheck, Warten, Verspätung. Dann kommen sie außerhalb von Barcelona an. Das ist auch ein Reisetag, in 22 Stunden sind sie in Barcelona. Europa ist uns ein großes Anliegen. Derzeit stehen die Traivelling-Gründer in Verhandlungen mit der österreichischen Bundesbahn ÖBB, sowie mit der spanischen Staatsbahn und sie haben es im Gefühl, dass das der Anfang einer langen Reise sein könnte.

Elias Bohun will jetzt nicht mehr fliegen und resümiert mit einem Plädoyer für die Bahn: "Wenn man aus dem Flugzeugfenster blickt, sieht man nichts außer vielleicht Berggipfel. Wenn man am Boden fährt, dann ist es eine andere Erfahrung. Man merkt dann erst, wie groß oder wie klein die ganze Welt ist. Man sieht die sie nämlich vorbeiziehen, das ist eine besondere Erfahrung."