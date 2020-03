"Was ist aus uns geworden? Wir sind alt, Barà! Schau dich an!"

Die Geschichte eines alternden Ultras

Seit dem 20. März 2020 ist der Debütfilm von Francesco Lettieri "Über das Ergebnis hinaus" auf Netflix zu sehen. Bereits in der ersten Woche gelang es dem 109 minütigen Film etwa in Spanien, Deutschland, Holland oder Italien unter die Top Ten der meistgesehenen Filme des Streaming-Giganten zu klettern.

In der englischen und italienischen Version ist der Titel des Films "Ultras". Um jene Gruppe gewaltbereiter Fußballfans, genauer gesagt die fiktive Gruppierung "Apache" des SSC Neapel, geht es auch. Sandro (Aniello Arena) ist ein in die Jahre gekommener Fußball-Ultra, Boss der Gruppe "Apache". Doch wegen eines Stadionverbots (Daspo: Divieto di accesso alle manifestazioni sportive" - ein Zutrittsverbot zu Sportveranstaltungen) müssen er und seine "Brüder" der jungen und wilden Generation mit Pechegno (Simone Borrelli) die Führung in der Kurve überlassen. Sandro zieht mit seinen 50 Jahren Resümee: Was hat er in all den Jahren der vielen Schlägereien gemacht? Was ist von seiner Zeit auf der Reservebank übrig geblieben? Wie soll er jetzt den Alltag meistern? Er muss sich seiner Vergangenheit stellen, auch den düsteren Kapitel, wie etwa, dass sein Sohn vor Jahren bei einem Zusammenstoß von radikalen römischen und neapolitanischen Fans verstorben ist.

Der Konflikt zwischen der jungen und älteren Generation der Ultras scheint in Neapel immer mehr zu eskalieren und mittendrin befindet sich auch Sandros jüngster Zögling Angelo (Ciro Nacca). Sandro muss sich also noch einmal zwischen die Fronten stellen.

Francesco Lettieri (34) gewährt in seinem Film Einblick in eine aggressive, der Medien eher unbekannten Gruppe der Ultras, und das von Innen heraus. Gewalt, Sex, gefährliche Männerbilder, Gruppendynamik und Charaktere, mit realen Konflikten, für die man durchaus eine zwiespaltige Sympathie empfinden kann. Lettieri zeigt einen Film über fanatische Fans, über einen Sport der die süditalienische Stadt regiert, ohne das Stadion von Innen oder je einen Ball zu zeigen. Es geht um die Menschen und ihre Beweggründe. Lettieri bedient sich theatralischen Mitteln, inszeniert die Geschichte in einem rauen Neapel. Seine Filmsprache ist oft kontrastreich, erinnert an eine Mischung der Serie "Gomorrha" und enthält Szenen, die an "La grande Bellezza" des italienischen Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino erinnern. Italienische Medien berichten, dass der Film an den Mord eines jungen neapolitanischen Ultras, der 2014 von einem römischen Hooligan vor dem italienischen Pokalfinale erschossen wurde, erinnert. "Heute" hat Francesco Lettieri zu seinem Debüt, seiner Vita und seiner Beziehung zu den Ultras einige Fragen gestellt.