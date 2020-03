Es werden natürlich auch Menschen in den Genuss des Wirkstoffes kommen, die momentan noch eher in die Gegenrichtung arbeiten, nämlich daran, dass Corona so richtig die Sau rauslassen kann. In den Skigebieten von Salzburg etwa wurde noch am vergangenen Wochenende heftig gefeiert, in den Bars ging es rund, Gruppenkuscheln war angesagt. Corona mag das, nicht in jedes Hirn war das bis dahin vorgedrungen, vielleicht dachten sich auch manche, das Virus sei in Tirol auf Urlaub und auch so ein Virus kann ja unmöglich gleichzeitig an zwei Orten sein.

Offenbar doch. Mit heute Mitternacht nun wurden Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Hüttschlag, Großarl und Flachau unter Quarantäne gestellt. Nur Saisoniers, Fachkräfte und Angestellte dürfen noch abreisen, diese Strategie hat sich schon in Tirol als Volltreffer erwiesen. 20.500 Menschen werden von der Außenwelt abgeschnitten, auch weil ein paar, ich schreibe jetzt nicht Hurensöhne, noch „ein intensives Apres-Ski-Leben“ genossen haben, wie Landeshauptmann Wilfried Haslauer dem ORF sagte. Von diesem „Apres-Ski-Leben“ hat der Bürgermeister von Flachau wiederum nichts mitbekommen, davon „wisse er nichts“, sagte er. Die Nähe zu Skiliften löst offenbar tatsächlich Amnesie aus, wenn das Chaos vorbei ist, sollten sich das Ärzte einmal genauer anschauen.

Tirol selbst nahm sich gestern Abend überhaupt komplett aus dem Spiel. Landeshauptmann Günther Platter, der bisher immer behauptete hatte, „alles Menschenmögliche“ im Kampf gegen das Virus getan zu haben, machte tatsächlich erstmals „alles Menschenmögliche“ und zwar machte er es den Menschen unmöglich, ihre Gegend zu verlassen, er stellte alle 279 Gemeinden seines Bundeslandes unter Quarantäne. Die Orte werden abgeriegelt, man darf nun mit guten Gründen raus, einkaufen im Nachbarort, weil dort die Gurken im Angebot sind, gilt nicht als solcher, nach Tirol einreisen darf nur mehr, wer von dort ist. Vom Image her was das schon mehr wert.