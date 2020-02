Der SR der BWZ im EKC des SKKM befindet sich im Innenministerium in der Wiener City, anders gesagt liegt der „Situation Room“ in der „Bundeswarnzentrale“, die seit 2006 Bestandteil des „Einsatz- und Koordinationscenters“ ist, um das „Staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement“ zu bewerkstelligen. Es gibt einen permanenten Journaldienst von fünf Personen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, einen Stabsraum, ein Lagezentrum und ein Callcenter mit 20 Arbeitsplätzen, an den Wänden hängen 12 riesige Info-Screens. Fragen Sie mich bitte nicht, was darauf läuft.

Alles erinnert ein bisschen an den „Situation Room“ im Weißen Haus, man kennt die Bilder mit Barack Obama oder Donald Trump. Auch in Washington gibt es rund um die Uhr ein fünfköpfiges „Watch Team“, die Amis werden sich das von uns abgeschaut haben. Die US-Präsidenten sitzen freilich am Kopf des Tisches, Kurz an der Längsseite, mittendrin in seiner Truppe, das schweißt das Team zusammen. Wenn Trump das Team zusammenschweißen will, haut er irgendwen raus, meistens den Sicherheitsberater, die wachsen offenbar im Garten des Weißen Hauses so zahlreich nach, man braucht nur rausgehen und einen neuen pflücken, wenn der alte verwelkt ist. Kurz sollte Trump danach fragen wie das so ist, wenn er nächste Woche hinreist.

Nach dem Fototermin im „Situation Room“, gab die Regierung eine Pressekonferenz, der Kanzler, der Innenminister, der Gesundheitsminister, Leonore Gewessler hatte man auf dem Weg offenbar verloren. „Es gibt keinen Grund zur Panik“, sagte Kurz, „aber natürlich braucht es einen realistischen Blick auf die Dinge“. Den Satz werden wir uns eventuell einrahmen. Der Nicht-Krisenstab hatte sich für einen Fünfpunkteplan entschieden, es soll tägliche Berichte aus dem Innen- und dem Gesundheitsressort an Kurz geben, also „ganz nach oben“, Donnerstag treffen sich die Landeshauptleute“, die wirklich in Österreich „ganz oben“ sind, es werde eine Infokampagne geben, Reisewarnungen für einzelne italienische Gemeinden und die „Warnketten“ zu anderen Staaten sollen verbessert werden. Kurz gesagt: Jetzt heizen wir dem Virus richtig ein.