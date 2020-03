Zeitgeistig oder? Eigentlich sollte die Zeitumstellung abgeschafft werden, jetzt ist das allen egal. In der Nacht auf Sonntag wurden die Uhren vorgestellt. Oder anders gesagt: Unser Hausarrest dauerte eine Stunde kürzer.

Verwirrend oder? In Krisen wächst man erst über sich hinaus und dann in sich hinein. Am Wochenende wuchsen viele Wiener vor allem aufs Land, in die noch offenen Parks, den Prater und andere Grünanlage und taten dort, was vielleicht erlaubt, aber auch verboten ist, wer weiß das schon. Man darf jetzt eigentlich keine Ausflüge machen, aber mit dem Motorrad ist das offenbar okay. Die Gärtnereien rund um Wien haben wieder offen, aber hinfahren sollte man eher nicht oder schon? In Parks darf man sich zum Rasten nun doch hinsetzen, Hängematten aber werden abgesperrt, selbst wenn sie einen Meter voneinander entfernt sind. Es ist in Ordnung, mit dem Auto ins Grüne zu fahren, wenn der Freund oder die Freundin 100 Kilometer weit weg wohnt, darf man ihn oder sie aber nicht besuchen. Offizielle Auskunft: Wenn Sie ein Polizist aufhält, kann das nix kosten oder 3.600 Euro. Situationselastische Vorschriften, das wird auf Dauer schwierig.

Enthüllend oder? Ab Mittwoch sollen alle, die in Supermärkten einkaufen gehen, Schutzmasken tragen. Die Regierung feilt gerade an den letzten Details für die neue Maßnahme. Die Masken sollen von Supermarkt-Angestellten vor dem Eingang verteilt werden, vielleicht schon heute könnten Details dazu verraten werden. Die Lebensmittelhändler haben in den letzten Tagen jedenfalls Tausende Masken geordert. Vor einem Jahr haben wir über chinesische Touristen mit Mundschutz noch geschmunzelt, Sie erinnern sich?

Schön oder? China wagt den nächsten Schritt Richtung Normalität. In Wuhan wurden die Ausgangssperren aufgehoben. Bilder zeigen den Ansturm auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Seltsam: Jetzt sehnt man sich in Wien fast nach einem so richtig vollen U-Bahnsteig.

Super oder? Eine Woche noch Homeschooling, dann sind Osterferien und wir haben unsere süßen Fratzen einfach nur so daheim.

Pfiffig oder? Weit werden wir heuer nicht auf Urlaub fahren. Wie es ausschaut, werden es eher Ferien auf Balkonien. Der Applaus für den besten Ausdruck dafür gebührt Twitter-Userin Anne H.: „Dahamas.“

Verfehlt oder? Wenn das alles vorbei ist, müssen wir auch ein paar Takte über unseren Umgang mit Menschen reden. Heute landen 281 Pflegekräfte aus Sofia und Temeswar in Wien-Schwechat. Das Land Niederösterreich lässt sie mit zwei Chartermaschinen einfliegen, berichten die „NÖN“. War da nicht was? Ach ja, vor zwei Jahren hat Österreich die Indexierung der Kinderbeihilfe vor allem für Osteuropäerinnen beschlossen. Deutlicher ausgedrückt: Wir haben den Hilfskräften Geld weggenommen, jetzt bitten wir sie per Luftbrücke ins Land, damit sie eine Arbeit machen, die so beschwerlich ist, dass sich bei uns kaum jemand dafür findet. Die Engel, denen wir die Flügel stutzten, müssen jetzt übrigens 14 Tage in Quarantäne, dann sind sie, man höre genau hin, „einsatzbereit“.

Beklemmend oder? Auch nur zur Einordnung: Die USA werden in den nächsten Tagen und Wochen brutal von Corona getroffen, da kann Präsident Trump noch so lange den Kopf in den Sand stecken. Jemand drückte es mir gegenüber gestern so aus: Es werden Menschen auf offener Straße sterben. 27,5 Millionen Amerikaner haben keine Krankenversicherung. Eine Krankenschwester aus Boston, die schwer an Covid-19 erkrankte, zeigte nun auf Twitter ihre Spitalsrechnung her – 35.112 Dollar alles in allem, allein der Eingangstest kostete fast 1.000 Dollar. Auch wenn unklar ist, ob sie die Rechnung nun komplett zahlen muss: Ein funktionierendes, öffentliches Gesundheitssystem ist auch so eine Art immaterielles Weltkulturerbe, auf das wir stolz sein sollten.