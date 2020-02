Politiker können auf recht einfache Weise zumindest grob feststellen, wie es im Moment um sie bestellt ist. Wenn sie in eine Bäckerei gehen und die Angestellten und die Kunden sagen allesamt „Guten Morgen“ oder „Grüß Gott“ oder „Hallo“ zu ihnen oder schenken ihnen zumindest ein Lächeln, es muss ja nicht ehrlich gemeint sein, dann sind sie bekannt. Populär – oder meinetwegen angesagt – sind sie, wenn sogar die Kaisersemmeln um ein Selfie bitten. Ähre wem Ähre gebührt.

Pamela Rendi-Wagner will es jetzt auf andere Weise wissen. Sie fragt alle Parteimitglieder, was sie so übers Leben denken und wie es ihnen geht mit ihr als Chefin. Das ist ein ungewöhnlicher Zugang, so etwas gab es in der Geschichte der SPÖ noch nie, vielleicht weil noch keiner auf die Idee gekommen ist, oder weil die Idee nicht wirklich gut ist, das wird man sehen, wenn man das Ergebnis aus dem Ofen holt. Es könnte nämlich am Ende auch rauskommen, dass die Semmeln finden, der Kaiser wäre besser. So etwas erzeugt schnell Brösel.

Am 14. Mai 2017 übernahm Sebastian Kurz die ÖVP, nicht einfach so, er hatte Monate, wenn nicht Jahre auf diesen Tag hingearbeitet. Er stellte sich in der „Politischen Akademie“ im Springer-Schlössl in Wien-Meidling vor den Vorstand, aber er bot sich nicht an. Nein, er sagte, ich mache euch den Parteichef, aber zu meinen Bedingungen. Ich entscheide fortan alles und das allein, wenn ich Lust dazu habe, dann informiere ich euch vorab, wenn nicht, dann nicht. Ich besetze alle Positionen nach meinem Gutdünken, ich entscheide allein über Koalitionsgespräche, Regierungsabschlüsse und Ministerjobs, wen ich rausschmeiße und wann ich Neuwahlen für geboten erachte. Ich debattiere nicht darüber, sondern ihr nehmt das jetzt so an, oder ihr sucht euch einen anderen.

Im Gegenzug ließ er diese, seine Partei, von Spindelegger und Mitterlehner in den Dämmermodus versetzt, plötzlich von Wahlsiegen träumen, versprach die ÖVP wieder groß und respektabel zu machen, vor allem ihr Einfluss, Jobs, Posten, Macht zu sichern oder zu holen, es ist ja das, worum es in der Politik tatsächlich geht. Man darf nicht vergessen, er war zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt, er hätte noch fünf Mitterlehners warten können, um die ÖVP zu übernehmen. Er bekam sie gleich, es war eine Unterwerfung.